Se lahko še kdo vmeša v boj med Marquezom in Bezzecchijem?

Triintridesetletni Katalonec, sicer devetkratni svetovni prvak, je v minulih dneh premeteno prepuščal vlogo favorita Marcu Bezzecchiju . Po napovedih številnih strokovnjakov je Italijan kljub Marquezovi zmagi na sobotni sprint dirki še naprej glavni favorit za zmago na današnji glavni dirki za VN San Marina.

"Psihološke igrice" med izvrstnima dirkačema iz vrst Aprilie oziroma Ducatija se tako nadaljujejo. Bezzecchijev rekord steze v kvalifikacijah ni vrgel iz tira prekaljenega mačka Marca Marqueza , vajenega vsega, kar lahko dogajanje v elitnem motociklističnem razredu MotoGP v danem trenutku ponudi.

"Menim, da sem dal svoj maksimum tudi na sprint dirki. Marc je odločno vstopil v dirko in prevladoval vse do prihoda v cilj. Storili bomo vse, da tudi danes prikažem svojo najboljšo vožnjo. Boj za naslov prvaka se vse bolj razplamteva in že vsaka najmanjša napaka lahko pomeni odstop oziroma oddaljitev od morebitne lovorike," se pomembnosti današnje dirke v Misanu zaveda trenutno tretjeuvrščeni dirkač v skupni razvrstitvi prvenstva Marco Bezzecchi.

Mnogi se zdaj sprašujejo, ali se sploh kdo lahko še vmeša v boj za zmago na današnji dirki. Zdi se, da bomo spremljali nov ogorčen obračun med starejšim od bratov Marquez in Bezzechijem. "Po mojem mnenju vloga favorita še naprej pripada Bezzecchiju. Je na domačem terenu, obenem pa ga bodo nosili tudi navijači, kar ni zanemarljiv podatek," pravi Marc Marquez.