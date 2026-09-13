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MotoGP

Se lahko še kdo vmeša v boj med Marquezom in Bezzecchijem?

Misano, 13. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. M.D.
Marc Marquez

Pred najboljšimi motociklisti sveta je še sklepno dejanje tega konca tedna na stezi v Misanu. Po kvalifikacijah, ki jih je dobil član Aprilie Marco Bezzecchi in zmagi ducatijevega Marca Marqueza na kasnejši sprint dirki, je jasno, da bomo na današnji glavni dirki za VN San Marina najverjetneje spremljali prav omenjeni italijansko-španski dvoboj za končno zmago. S prenosom dirk v vseh motociklističnih razredih začnemo ob 11.00 sprva na VOYO (moto3), nato pa nam se od 12.10 naprej pridružite tudi na Kanalu A, ko bomo za vas pospremili še dirki v razredih moto2 in MotoGP.

MotoGP - VN San Marina
MotoGP - VN San Marina
FOTO: VOYO

"Psihološke igrice" med izvrstnima dirkačema iz vrst Aprilie oziroma Ducatija se tako nadaljujejo. Bezzecchijev rekord steze v kvalifikacijah ni vrgel iz tira prekaljenega mačka Marca Marqueza, vajenega vsega, kar lahko dogajanje v elitnem motociklističnem razredu MotoGP v danem trenutku ponudi.

Triintridesetletni Katalonec, sicer devetkratni svetovni prvak, je v minulih dneh premeteno prepuščal vlogo favorita Marcu Bezzecchiju. Po napovedih številnih strokovnjakov je Italijan kljub Marquezovi zmagi na sobotni sprint dirki še naprej glavni favorit za zmago na današnji glavni dirki za VN San Marina.

"Menim, da sem dal svoj maksimum tudi na sprint dirki. Marc je odločno vstopil v dirko in prevladoval vse do prihoda v cilj. Storili bomo vse, da tudi danes prikažem svojo najboljšo vožnjo. Boj za naslov prvaka se vse bolj razplamteva in že vsaka najmanjša napaka lahko pomeni odstop oziroma oddaljitev od morebitne lovorike," se pomembnosti današnje dirke v Misanu zaveda trenutno tretjeuvrščeni dirkač v skupni razvrstitvi prvenstva Marco Bezzecchi.

Mnogi se zdaj sprašujejo, ali se sploh kdo lahko še vmeša v boj za zmago na današnji dirki. Zdi se, da bomo spremljali nov ogorčen obračun med starejšim od bratov Marquez in Bezzechijem. "Po mojem mnenju vloga favorita še naprej pripada Bezzecchiju. Je na domačem terenu, obenem pa ga bodo nosili tudi navijači, kar ni zanemarljiv podatek," pravi Marc Marquez. 

VN San Marina
VN San Marina
FOTO: 24ur.com
motogp vn san marina misano glavna dirka marc marquez marco bezzecchi

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