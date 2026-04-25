Zahtevni vremenski pogoji z močnejšim deževjem nekaj krogov pred koncem so dodobra premešali karte pri razpletu sprint dirke za VN Španije v Jerezu. Marc Marquez je znova poskrbel, da se bo o njegovi drugi zmagi na sprint dirkah v sezoni 2026 govorilo še nekaj časa.
Kljub temu da je pet krogov pred koncem zdrsnil s steze in posledično nazadoval na 16. mesto, se je devetkratni svetovni prvak uspel zbrati in zelo hitro vrniti v želeni ritem. O tem, kar je sledilo v zaključku, ni treba izgubljati odvečnih besed. Triintridesetletni Katalonec je s konkurenco opravil na spektakularen način.
"To je moja sploh prva zmaga po padcu. Za nami je nora sprint dirka, ki je prinesla veliko preobratov, tudi pri samem vrhu," so bile uvodne misli Marca Marqueza po zmagi na sprintu, pred tem pa se je z zmago v kvalifikacijah razveselil še najugodnejšega izhodiščnega položaja za nedeljsko glavno dirko.
"Z bratom (Alex Marquez, op. p.) sva se nekaj časa izmenjevala v vodstvu, nato pa je Alex zdrsnil s steze, s čimer se mi je ponudila velika priložnost za preboj naprej. Tega nisem želel izpustiti iz rok, a se je le minuto zatem napaka prikradla še meni. Še nikoli nisem prišel do zmage na takšen način," je Marc Marquez žarel od zadovoljstva.
