'Še nikoli nisem prišel do zmage na takšen način'

Zahtevni vremenski pogoji z močnejšim deževjem nekaj krogov pred koncem so dodobra premešali karte pri razpletu sprint dirke za VN Španije v Jerezu. Marc Marquez je znova poskrbel, da se bo o njegovi drugi zmagi na sprint dirkah v sezoni 2026 govorilo še nekaj časa.

Kljub temu da je pet krogov pred koncem zdrsnil s steze in posledično nazadoval na 16. mesto, se je devetkratni svetovni prvak uspel zbrati in zelo hitro vrniti v želeni ritem. O tem, kar je sledilo v zaključku, ni treba izgubljati odvečnih besed. Triintridesetletni Katalonec je s konkurenco opravil na spektakularen način.