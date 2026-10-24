Preobrat v boju za naslov: Martin bo zaradi poškodbe izpustil VN Avstralije

Jorge Martin je po tem, ko je v kvalifikacijah dosegel četrto mesto, dobro začel sprintersko preizkušnjo in se na začetku osmega kroga prebil na mesto vodilnega s prehitevanjem glavnega konkurenta v boju za naslov Marca Marqueza. V nadaljevanju kroga sta se dirkača izmenjevala na mestu vodilnega, vse dokler ni Martinu spodneslo prednjega dela motocikla in dirkač Aprilie je sprint dirko končal v pesku.

Prvaka razreda MotoGP iz leta 2024 je ob stiku s peskom večkrat grdo premetavalo, posledice padca pa so bile tako hude, da so morali dirkača Aprilie z roba steze odnesti na nosilih. Z vodstva Aprilie so po dirki sporočili, da Martin ne bo dirkal na Veliki nagradi Avstralije, kar je za Španca v želji po osvojitvi naslova velik udarec, saj je Marc Marquez z zmago na sprintu znova prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi in ima pred rojakom deset točk prednosti.

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Martin je bil po padcu odpeljan v zdravstveni center na dirkališču, kjer so rentgenski posnetki pokazali zlom koželjnice in sum na zlom podlahtnice na distalnem delu. To pomeni, da je potrjen zlom ene od dveh kosti v podlakti blizu zapestja, obstaja pa tudi sum na zlom druge kosti v podlakti. Dirkača Aprilie čakajo nadaljnji pregledi za dokončno oceno njegovega stanja, ki bi lahko v primeru hujše poškodbe pomenili velik udarec tako za Martina kakor za Aprilio v boju za naslov prvaka.

Odsotnost Martina bo tako najbolje na nedeljski dirki poskušal izkoristiti dirkač Ducatija Marc Marquez, ki bi lahko v primeru osvojitve točk še nekoliko povišal prednost pred Martinom pred zaključkom prvenstva.