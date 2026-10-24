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MotoGP

Preobrat v boju za naslov: Martin bo zaradi poškodbe izpustil VN Avstralije

Phillip Island, 24. 10. 2026 08.19 pred 36 minutami 2 min branja 10

Avtor:
R.S.
Jorge Martin

S strani Aprilie so sporočili, da bo Jorge Martin primoran izpustiti dirko za Veliko nagrado Avstralije zaradi posledic padca, ki jih je Španec utrpel v osmem krogu sprinterske preizkušnje. Za prvaka iz leta 2024 je to hud udarec v boju za naslov, kjer je vodstvo po zmagi na sprintu ponovno prevzel Marc Marquez.

Jorge Martin je po tem, ko je v kvalifikacijah dosegel četrto mesto, dobro začel sprintersko preizkušnjo in se na začetku osmega kroga prebil na mesto vodilnega s prehitevanjem glavnega konkurenta v boju za naslov Marca Marqueza. V nadaljevanju kroga sta se dirkača izmenjevala na mestu vodilnega, vse dokler ni Martinu spodneslo prednjega dela motocikla in dirkač Aprilie je sprint dirko končal v pesku.

Preberi še Marc Marquez dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko, padec Martina

Prvaka razreda MotoGP iz leta 2024 je ob stiku s peskom večkrat grdo premetavalo, posledice padca pa so bile tako hude, da so morali dirkača Aprilie z roba steze odnesti na nosilih. Z vodstva Aprilie so po dirki sporočili, da Martin ne bo dirkal na Veliki nagradi Avstralije, kar je za Španca v želji po osvojitvi naslova velik udarec, saj je Marc Marquez z zmago na sprintu znova prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi in ima pred rojakom deset točk prednosti.

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Martin je bil po padcu odpeljan v zdravstveni center na dirkališču, kjer so rentgenski posnetki pokazali zlom koželjnice in sum na zlom podlahtnice na distalnem delu. To pomeni, da je potrjen zlom ene od dveh kosti v podlakti blizu zapestja, obstaja pa tudi sum na zlom druge kosti v podlakti. Dirkača Aprilie čakajo nadaljnji pregledi za dokončno oceno njegovega stanja, ki bi lahko v primeru hujše poškodbe pomenili velik udarec tako za Martina kakor za Aprilio v boju za naslov prvaka.

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Odsotnost Martina bo tako najbolje na nedeljski dirki poskušal izkoristiti dirkač Ducatija Marc Marquez, ki bi lahko v primeru osvojitve točk še nekoliko povišal prednost pred Martinom pred zaključkom prvenstva.

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motogp jorge martin poškodba

Marc Marquez dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko, padec Martina

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana Konda
24. 10. 2026 09.26
Groza.
Odgovori
0 0
JohnnyMueller
24. 10. 2026 09.15
Danes je rozasti doktor dokončno postal pacient... hahaha
Odgovori
+1
2 1
frocio accademico giallo
24. 10. 2026 09.02
Game over, hvala za sodelovanje...
Odgovori
+1
2 1
Rd350
24. 10. 2026 08.57
Škoda za Martina. Naj čimprej okreva. Zdaj pa počakajmo da se vedeževalci zmislijo nove zarote.
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+6
6 0
Tenma
24. 10. 2026 09.01
Veš koliko komentarjev bi bilo, če bi Markec padel...
Odgovori
+4
4 0
motorist_mb
24. 10. 2026 08.49
MM je že prvak 💪
Odgovori
+8
9 1
JohnnyMueller
24. 10. 2026 09.17
Zahvala gre predvsem tvojemu BAG, ker se je že lani psihično zlomil... hahaha
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-1
1 2
Samo navijač
24. 10. 2026 08.39
Izjemno napadalen je bil danes in samo cakalo se je kdaj bo poletel. Žal no ,hitro okrevanje in cimprej na stezo. Za nas ki pa gledamo so pa taksni boji super.
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+10
10 0
Samo navijač
24. 10. 2026 08.36
Tako kod sem pred meseci nazaj napovedal .Marq bo sredi Oktobra prevzel vodstvo v tockovanju svetovnega prvenstva.
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+10
10 0
Darth-Vader
24. 10. 2026 08.31
Dve ničli + Malezija čez 1 teden zna bit vprašljiva... Slabo je to opravil danes... Preveč je bil agresiven... Že prej je parkrat podaljšal linijo, 1 je imel zdrs ko se je sicer ulovil, MM je moral 2x dvignit motor v istem ovinku ker je imel neko čudno linijo prehitevanja... Ni več rookie da nebi vedu da 2 piki manj sta boljše kot 4x0
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+13
13 0
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