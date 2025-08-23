'Še vedno se mi zdi nemogoče, da naslov osvojim že v Misanu'

Osemkratni svetovni motociklistični prvak Marc Marquez je na Madžarskem v žep pobral že sedmo zaporedno sprintersko zmago, skupno že trinajsto letos. Na zadnjih nekaj prizoriščih je bil Španec razred zase, in zdi se, da prave konkurence letos nima, devetemu naslovu prvaka pa je iz dneva v dan bližje. Ga lahko osvoji že v Misanu? Sam pravi, da je to nemogoče.

Marc Marquez je na Madžarskem še 13. ugnal konkurenco na sprintu.

Marc Marquez se je na dirkališču Balaton Park naravnost sprehodil do trinajste letošnje sprinterske zmage. Povedel je že takoj po startu, se uspešno izognil prerivanju v prvem ovinku in svojo prednost pred Fabiem Di Giannantoniem in Francom Morbidellijem uspešno pripeljal do ciljne črte.

Da tokrat res ni imel pretirano težkega dela na poti do zmage je po koncu preizkušnje priznaval tudi sam. "Danes je bila udobna sprinterska dirka. Res je, da je bilo težko ohraniti koncentracijo, toda dirkal sem dobro. Na večini ostalih sprintov me je brat Alex Marquez precej priganjal, saj je vedno dober na sprintih. Toda on ima na tem dirkališču težave, tako sem si lahko tokrat že takoj po startu pripeljal nekaj prednosti, potem pa samo še nadziral svojo razliko."









Kaotičen uvodni ovinek sprinta za VN Madžarske

Sprint pa bi se lahko zanj končal tudi drugače, saj se je Španec le za las izognil pravi drami, ki se je odvijala za njim. Zakuhal jo je Fabio Quartararo, ko se je v prvem ovinku rahlo dotaknil Di Giannantonia, trčil v Eneo Bastianinija, rezultat pa pokvaril tudi Marcu Bezzecchiju. Čeprav ni videl dogajanja, je Marquez zaznal, da je v ozadju prišlo do prerivanja. "Slišal sem, da je bil en motocikel zelo blizu mene. Hitro sem popustil zavore in ovinek skušal speljati čim dlje od dogajanja za mano," je po sprintu predstavil svoje doživljanje kaotičnega uvodnega ovinka.

Španec je že pred startom vedel, da lahko v prvem ovinku pride do takšnega incidenta, saj gre za dirkačem nepoznano stezo, poleg tega pa je prvi ovinek zelo počasen in zahteva zelo močno zaviranje. "Takoj na točki zaviranja sem začel zavijati in skušal biti čim bolj na notranji strani, da če kdo za mano naredi napako, lahko gre mimo mene na zunanji strani. V preteklosti smo že videli, da je lahko vedno nevarno, ko imamo močno točko zaviranja v prvem ovinku, toda moramo se prilagoditi temu in zmanjšati tveganje," je pojasnil Marquez.

Vodilni v skupnem seštevku letos iz enega dirkaškega vikenda v drugega navdušuje s svojimi konstantnimi predstavami, sam pa poudarja, da vse to ne bi bilo mogoče brez vseh ljudi, ki ga obdajajo. "Da si lahko konkurenčen na vsaki stezi, ne moreš biti sam. Imam odlično ekipo okoli sebe, tako na stezi kot doma. Tudi motocikel, na katerem dirkam, deluje odlično, ekipa pa potegne najboljše iz mojega dirkaškega stila. Vse to se je poklopilo, da lahko dirkam tako dobro in izboljšujem samega sebe iz treninga v trening. Najpomembneje je, da smo vedno zraven; na različnih stezah in različnih pogojih smo vedno med najboljšimi tremi."

Ob slabem dnevu svojih najbližjih zasledovalcev v skupnem seštevku - Alex Marquez je bil osmi in pobral le dve točki, Francesco Bagnaia pa je s trinajstim mestom ostal brez točk - ima kralj sprintov v skupnem seštevku ogromno prednost. Mlajši brat za njim zaostaja že za 152 točk, moštveni kolega pa 209 in zdi se, da osemkratni svetovni prvak le še odšteva dneve, da še devetič osvoji motociklistično krono.

Motociklistična javnost že ugiba, na katerem prizorišču bi Marquez lahko dokončno odločil boj za naslov prvaka. Po dirki na Madžarskem se bodo dirkači čez dva tedna znova zbrali v predmestju Barcelone, pred azijsko turnejo pa bo nato na sporedu še dirka v Misanu, kjer bi Španec teoretično že lahko slavil naslov prvaka.

Če bi imel Marquez po nedeljski dirki v Misanu vsaj 222 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, bi to že pomenilo, da je deveti naslov dokončno njegov. Po sprinterski dirki za VN Madžarske mlajši brat Alex za njim zaostaja za 152 točk, svojo prednost pred njim bi po nedeljski dirki na Madžarskem ter dirkaških vikendih v Kataloniji in Misanu tako moral povišati še za 70 točk.

"Zame je še vedno nemogoče, da naslov osvojim v Misanu, saj je na voljo še zelo točk. Če se prav spomnim, so mi rekli, da bi moral imeti približno 220 točk prednosti, kar pa je po mojem mnenju preveč. Čez dva tedna pride dirka v Kataloniji, eno izmed mojih 'slabših stez', potem pa bom moral zgolj nadzirati. Najpomembneje je, da naslov poberem takoj, ko bo možno, ampak ne da grem pri tem z glavo skozi zid," vztraja 32-letnik iz Cervere.

VN Madžarske