Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP

'Še vedno se mi zdi nemogoče, da naslov osvojim že v Misanu'

Balatonfokajar, 23. 08. 2025 17.57 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
6

Osemkratni svetovni motociklistični prvak Marc Marquez je na Madžarskem v žep pobral že sedmo zaporedno sprintersko zmago, skupno že trinajsto letos. Na zadnjih nekaj prizoriščih je bil Španec razred zase, in zdi se, da prave konkurence letos nima, devetemu naslovu prvaka pa je iz dneva v dan bližje. Ga lahko osvoji že v Misanu? Sam pravi, da je to nemogoče.

Marc Marquez je na Madžarskem še 13. ugnal konkurenco na sprintu.
Marc Marquez je na Madžarskem še 13. ugnal konkurenco na sprintu. FOTO: MotoGP

Marc Marquez se je na dirkališču Balaton Park naravnost sprehodil do trinajste letošnje sprinterske zmage. Povedel je že takoj po startu, se uspešno izognil prerivanju v prvem ovinku in svojo prednost pred Fabiem Di Giannantoniem in Francom Morbidellijem uspešno pripeljal do ciljne črte. 

Preberi še Marc Marquez svojo sprintersko prevlado nadaljuje tudi na Madžarskem

Da tokrat res ni imel pretirano težkega dela na poti do zmage je po koncu preizkušnje priznaval tudi sam. "Danes je bila udobna sprinterska dirka. Res je, da je bilo težko ohraniti koncentracijo, toda dirkal sem dobro. Na večini ostalih sprintov me je brat Alex Marquez precej priganjal, saj je vedno dober na sprintih. Toda on ima na tem dirkališču težave, tako sem si lahko tokrat že takoj po startu pripeljal nekaj prednosti, potem pa samo še nadziral svojo razliko."

Sprint pa bi se lahko zanj končal tudi drugače, saj se je Španec le za las izognil pravi drami, ki se je odvijala za njim. Zakuhal jo je Fabio Quartararo, ko se je v prvem ovinku rahlo dotaknil Di Giannantonia, trčil v Eneo Bastianinija, rezultat pa pokvaril tudi Marcu Bezzecchiju. Čeprav ni videl dogajanja, je Marquez zaznal, da je v ozadju prišlo do prerivanja.

"Slišal sem, da je bil en motocikel zelo blizu mene. Hitro sem popustil zavore in ovinek skušal speljati čim dlje od dogajanja za mano," je po sprintu predstavil svoje doživljanje kaotičnega uvodnega ovinka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španec je že pred startom vedel, da lahko v prvem ovinku pride do takšnega incidenta, saj gre za dirkačem nepoznano stezo, poleg tega pa je prvi ovinek zelo počasen in zahteva zelo močno zaviranje. "Takoj na točki zaviranja sem začel zavijati in skušal biti čim bolj na notranji strani, da če kdo za mano naredi napako, lahko gre mimo mene na zunanji strani. V preteklosti smo že videli, da je lahko vedno nevarno, ko imamo močno točko zaviranja v prvem ovinku, toda moramo se prilagoditi temu in zmanjšati tveganje," je pojasnil Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodilni v skupnem seštevku letos iz enega dirkaškega vikenda v drugega navdušuje s svojimi konstantnimi predstavami, sam pa poudarja, da vse to ne bi bilo mogoče brez vseh ljudi, ki ga obdajajo.

"Da si lahko konkurenčen na vsaki stezi, ne moreš biti sam. Imam odlično ekipo okoli sebe, tako na stezi kot doma. Tudi motocikel, na katerem dirkam, deluje odlično, ekipa pa potegne najboljše iz mojega dirkaškega stila. Vse to se je poklopilo, da lahko dirkam tako dobro in izboljšujem samega sebe iz treninga v trening. Najpomembneje je, da smo vedno zraven; na različnih stezah in različnih pogojih smo vedno med najboljšimi tremi."

Preberi še Marquez presenetil: Lani sem pri Gresiniju dirkal povsem zastonj

 Ob slabem dnevu svojih najbližjih zasledovalcev v skupnem seštevku - Alex Marquez je bil osmi in pobral le dve točki, Francesco Bagnaia pa je s trinajstim mestom ostal brez točk - ima kralj sprintov v skupnem seštevku ogromno prednost. Mlajši brat za njim zaostaja že za 152 točk, moštveni kolega pa 209 in zdi se, da osemkratni svetovni prvak le še odšteva dneve, da še devetič osvoji motociklistično krono. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Motociklistična javnost že ugiba, na katerem prizorišču bi Marquez lahko dokončno odločil boj za naslov prvaka. Po dirki na Madžarskem se bodo dirkači čez dva tedna znova zbrali v predmestju Barcelone, pred azijsko turnejo pa bo nato na sporedu še dirka v Misanu, kjer bi Španec teoretično že lahko slavil naslov prvaka.

Če bi imel Marquez po nedeljski dirki v Misanu vsaj 222 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, bi to že pomenilo, da je deveti naslov dokončno njegov. Po sprinterski dirki za VN Madžarske mlajši brat Alex za njim zaostaja za 152 točk, svojo prednost pred njim bi po nedeljski dirki na Madžarskem ter dirkaških vikendih v Kataloniji in Misanu tako moral povišati še za 70 točk.

"Zame je še vedno nemogoče, da naslov osvojim v Misanu, saj je na voljo še zelo točk. Če se prav spomnim, so mi rekli, da bi moral imeti približno 220 točk prednosti, kar pa je po mojem mnenju preveč. Čez dva tedna pride dirka v Kataloniji, eno izmed mojih 'slabših stez', potem pa bom moral zgolj nadzirati. Najpomembneje je, da naslov poberem takoj, ko bo možno, ampak ne da grem pri tem z glavo skozi zid," vztraja 32-letnik iz Cervere.

VN Madžarske
VN Madžarske FOTO: Kanal A

Več o tem, ali lahko Marquez svoj deveti naslov osvoji že v Misanu, bo jasno po nedeljski dirki za VN Madžarske. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.15.

motogp vn madžarske balaton park marc marquez sprint
Naslednji članek

Marc Marquez svojo sprintersko prevlado nadaljuje tudi na Madžarskem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
23. 08. 2025 18.48
Misano 😁😁😁😁. Pa lepse ne bi moglo biti,tako da ja 9x bo padla prav tu.
ODGOVORI
0 0
Ici
23. 08. 2025 18.45
+1
MM letos ne tekmuje več proti sotekmovalcem. On tekmuje proti zgodovini, statistiki, ugledu in proti naslovu GOAT. Njegov resnični cilj je najprej preseči Rossi-ja in potem še, morda, Agostinija. Vse ostalo je zanj brez veze.
ODGOVORI
1 0
Tenma
23. 08. 2025 18.43
+1
Res je ratal zrel, taktičen in prilagodljiv šampijon. Bravo Markec, po pameti, če bo vse po sreč, mislim tukaj brez poškodb je naslov tvoj. Ne sme pretiravati, ker ni fajn staknit poškodbo, ki bi lahko vplivala na naslednjo sezono, k se bo šlo za 10. naslov. To bo še noro :)
ODGOVORI
1 0
Audisport
23. 08. 2025 18.36
+1
Dirke v levo bodo prepovedali 😂😂😂
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
23. 08. 2025 18.26
+1
Po Agostiniju prvi pravi dirkač )) Dolgo je trajalo pa je le prišel..No saj je bili zmes nekaj omembe vrednih pravi pa nobeden,.
ODGOVORI
2 1
Luigi Taveri II.
23. 08. 2025 18.14
+3
Ali lahko poči film Doohanu že po sprint dirki na Balaton parku ? JA 99,7% in ME NE ZANIMA 0,03%
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110