Sedaj gre zares: treningi pred sklepnim dirkaškim vikendom sezone

Jorgeja Martina in Francesca Bagnaio , ki se že drugo zaporedno leto bijeta bitko za naslov prvaka, ob prihodu v Barcelono loči 24 točk. To je tri točke več kot je lani pred zadnjim dirkaškim vikendom v sezoni pred Martinom vodil Bagnaia.

"Morda mi lahko da Pecco kakšen nasvet, saj je bil lani v enakem položaju kot sem letos jaz," je pred začetkom zadnjega dirkaškega vikenda v sezoni v šali dejal Martin, ki se še kako zaveda kako veliko možnost ima, da prvič v karieri postane prvak razreda motoGP: "V prejšnji sezoni sem ves čas razmišljal o tem, kako se lahko vpišem v zgodovino motoGP-ja, in se osredotočal le na naslov. Letos pa o tem ne razmišljam. O naslovu nisem razmišljal vso sezono. Osredotočiti se želim na tisto, kar lahko nadzorujem, to je, da dam na motociklu vse od sebe in pokažem svojo najboljšo predstavo, ker mi lani na koncu sezone tega ni uspelo narediti. Sem v dobri formi, počutim se močnega in menim, da mi lahko uspe odličen konec tedna in to je vse kar imam zaenkrat v mislih."