Sedaj je uradno: Suzuki po koncu sezone zapušča motoGP

"Motociklistične dirke so vedno bile izziv za tehnološke inovacije, vključno s trajnostjo in razvojem človeškega potenciala," je dejal Suzukijev direktor in predsednik Toshihiro Suzuki. "Ta odločitev pomeni, da bomo sprejeli nov izziv vzpostavitve novega poslovanja z motocikli s preusmeritvijo tehnoloških sprememb in ljudi, ki smo jih dobili skozi dirke motoGP, v raziskovanje drugih poti za trajnostno družbo," je še dodal predsednik.

Suzuki je enkrat že zapustil serijo motoGP ob koncu sezone 2011, preden se je vrnil leta 2015. Od vrnitve v kraljevski razred je leta 2020 Španec Joan Mir osvojil naslov svetovnega prvaka, njegov rojak Alex Rins pa je končal tretji.