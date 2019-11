Šef Dorne: Lorenzo naj se odloči, če je sploh pametno nadaljevati kariero

Španec Jorge Lorenzo je daleč od vrhunskih izidov in časov, saj mu prav nič ne gre od rok. Ob tem je imel v tekoči sezoni tudi obilo težav z zdravjem. Dirka za VN Avstralije je bila zanj dno, saj je preizkušnjo končal kar na zadnjem mestu med uvrščenimi dirkači in to z astronomskim zaostankom za zmagovalcem in moštvenim kolegom Marcom Marquezom. Slabi obeti pred poslednjo dirko sezone v Valencii. To je "opazil" tudi generalni direktor Carmelo Ezpeleta, ki komaj gleda, kako se izkušeni Majorčan skozi sezono muči. "Lorenzo mora sprejeti jasno odločitev. Če se po vseh težava s privajanjem na nova moštva in s poškodbami nikakor ne uspe vrniti med najboljše, potem je pametno, da potegne črto, si nalije čistega vina in sprejme pomembno odločitev," piše Corierre Dello Sport, ki sprva besede šefa Dorne ne povezuje z namigom, da naj 32-letni Majorčan za vraga že konča to trpljenje". "Gre za njegovo dobro. Muči se," je opazil Ezpeleta, ki je težko gledal Špančeve težave s Hondo, prepletene s številnimi padci, slabimi časi na treningih, v kvalifikacijah in tudi na dirkah, ter ob vseh poškodbah.