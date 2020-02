Šef Dorne: Trenja med Marquezom in Rossijem še niso rešena

V zadnji sezoni motoGP je bilo mogoče pogosto slišati špekulacije o upokojitvi dirkaškega doktorja Valentina Rossija , ki je pred dnevi dopolnil 41 let. Izvršni direktor Dorne Carmelo Ezpeleta je prepričan, da so tovrstna namigovanja le znak nespoštovanja, zato se sam v pogovorih z Italijanom tej temi izogiba.

Ezpeleta je spregovoril tudi o odnosu med Rossijem in aktualnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom , ki sta pred petimi leti poskrbela za eno največjih sag v motociklizmu. Spomnimo, petnajst krogov pred koncem je potekal srdit boj za tretje mesto med Špancem in Italijanom, ki sta vozilo tesno na meji padca. Dirkaškega doktorja je Marquezova vožnja močno razjezila, zato mu je med dirko zažugal in s tem jasno izrazil svoje nezadovoljstvo. Kmalu je Italijanu prekipelo, tako je v enem izmed zavojev povsem zaprl Marquezovo linijo, Španec pa se je znašel na tleh. Po ogledu počasnih posnetkov je bilo mogoče videti Rossija, ki je z nogo celo odrinil Marqueza. Italijanu so tako dodelili tri kazenske točke zaradi česar je dirko v Valencii začel z začelja.

"Vedno sem gojil veliko spoštovanja so Valentina. Nikoli ga nisem spraševal o upokojitvi. Nikoli ga nisem spraševal, če si tega želi ali ne. Zame je postavljanje teh vprašanj odraz pomanjkanja spoštovanja. Upokojitve niti najmanj ne povezujem s starostjo, če pogledate Valentina je dandanes fizično bolje pripravljen kot pred desetletjem. Razlika je v tem, da danes trenira, takrat ni. Se pa strinjam, da ima morda po vseh teh letih dovolj tekmovanj, predvsem zaradi glave, ne toliko zaradi telesnih naporov," je v izčrpnem intervjuju za GPonezagotovil šef Dorne, ki pa je pripravljen Italijanu pomagati pri nadaljnjih korakih v motociklizmu: "Če se odloči, da bo še naprej tekmoval ima vso mojo podporo. Šele ko bo izrazil željo po upokojitvi se bomo pogovarjali o njegovi prihodnosti. Nekoč je že spregovoril o tem in dobil sem občutek, da nima želje po tem, da bi imel v motoGP svoje moštvo."

Vse do junija 2016 so bila trenja med dirkačema več kot očitna tudi javnosti, po tragični smrti Luisa Salomav moto2 pa sta si Italijan in Španec segla v roko. Premirje pa ni trajalo dolgo. V dirki za VN Argentine se je Marquez dotaknil Rossija, ta pa je končal na tleh in vse skupaj podkrepil z izjavo, da je "grozljivo dirkati na stezi z Marquezom."Španec je hitro prepoznal svojo zmoto in se po dirki želel opravičiti za svojo napako, vendar so ga hitro spodili iz Yamahine garaže.

Ezpeleta: "Trenj še zdaleč ni konec!"

Na novo premirje' so morali motociklistični navdušenci počakati vse do marca 2019, ko sta si dirkača na VN Argentine ponovno segla v roko, a očitno vse zgolj za navidezen mir. O zameri med dvema največjima motociklističnima zvezdnikoma je namreč spregovoril tudi Ezpeleta. Na vprašanje, če je trenj resnično konec je odgovoril: "Ne. Zavoljo dobrega vtisa se zdi, da trenj ni več, vendar jim v resnici še zdaleč ni konec. Ne igram se z njunimi mislimi, vendar sem se tekom Grand Prix sestankov lahko prepričal, kako stvari stojijo in da v resnici še niso rešene."