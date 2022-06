Šef Ducatija brani Bagnaio: Postal bo šampion

Po končanem podaljšanem dirkaškem vikendu se je na račun člana rdeče družine iz Borga Panigalea vsul plaz kritik. Po dveh dneh so se javili tudi vodilni možje Ducatija in stopili na stran že tako užaloščenega in jeznega dirkača ... "Bagnaia je s padcem v Sachsenringu bržkone pokopal vse upe za naslov svetovnega prvaka. Preveč je bilo napak v tej sezoni. In tudi nihanj," je opazil Corriere Dello Sport. Da je sedaj najlažje dodatno zabiti samozavest Francesca Bagnaia, kot pa ga dvigniti, so ugotovili tudi v garaži Ducatija ... "Zaradi ene ali dveh slabših predstav še ne bomo dovolili, da se tako poigravajo z njegovim ugledom. Naš odnos s Peccom je odličen. Preveč je bilo dobrih stvari v zadnjem času, da bi zaradi odstopa dveh vsuli plaz kritik. Za njim so številne idilične dirke, zaradi katerih smo še bolj prepričani, da bo nekoč postal pravi šampion," je za Corriere Dello Sport prepričan šef Ducatijeve ekipe Davide Tardozzi. "Res je, naredil je začetniško napako v Sachsenringu. Verjetno se mu bo še kdaj primerila, upajmo le, da se je kaj naučil," je še dejal športni direktor rdečih. "Nekatere stvari mora premleti v glavi, nekatere stvari se mu morajo v glavi usesti na pravo mesto, morda je za vse to potreben čas. A ko bo uspel, bo postal šampion. O tem sploh ne dvomim," je prepričan Tardozzi.