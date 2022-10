Šef Ducatija: Naši fantje ne potrebujejo dodatnih navodil, vedo, kaj jim je (ni) storiti

" Tudi lani je bil ves čas pri vrhu oziroma je krojil vrh posameznih dirk. A kaj, ko se je prevečkrat znašel v pesku. Morda bi že lani lahko storil kaj več v skupnem seštevku ," nadaljuje Tardozzi, ki je skupaj s številčno Ducatijevo družino pripravljen na vse izzive, ki jih bo ponujala poslednja dirka sezone v Valencii. "V Sepangu je dokazal, zakaj upravičeno vodi v prvenstvu. Odlična tehnična izvedba, kontrola dirkalnika in povrhu še fantastična psihološka priprava in izvedba na dirki. Pokazal in dokazal je, da je velik. Sploh, ker je bila dirka zelo kompleksna in mu je gotovo prinesla poln nahrbtnik skrbi. Odlično jih je nosil. Prav nihče mu ne more in en sme ničesar očitati. " Pecco je šampion in pika, " sporoča Davide Tardozzi. " Veliko jih ima takšen ali podoben dirkalnik, toda samo on dosega vrhunske oziroma šampionske rezultate. Le kaj naj še stori ?"

'Naši dirkači uživajo popolno zaupanje'

Aktualno in zelo pomembno vprašanje pred odločilno dirko sezone, ki lahko po dolgem času na vrh spet izstreli Ducatijevega dirkača, je tudi vrstni red v Ducatijevi garaži. Kdo sme in kdo ne sme prehitevati, kako naj se obnašajo na stezi posamezni dirkači in predvsem kaj naj storijo, da bo Bagnaii lažje v boju za laskavi naslov ... "Vem, da se večina novinarjev od Sepanga naprej bolj ali manj ukvarja s to temo. Pričakujete, da bomo razgrnili strategijo? Nikakor ne. A ne zato, ker bi želeli kaj skrivati. Preprosto zato, ker so naši dirkači pametni fantje in ne potrebujejo ukazov, kako naj vozijo na dirki," je bil kategoričen vodja rdečih Tardozzi. "Vse, kar zahtevamo, je, da so previdni in maksimalno koncentrirani. Naj ne bo nepotrebnih prehitevanj," se je pridušal Tardozzi in se spomnil: "Vsi mi še imamo v glavi leto 2016 in tisti incident med Andreo Iannonejem in Andreo Dioviziosom. A videli smo tudi, kako čisto je bilo v Sepangu med Bagnaio in Eneo Bastianinijem. Prehitevala sta se čisto in takšno naj bo vodilo tudi za Valencio."