MotoGP

Šef Ducatija o Bagnaii: Tudi jaz sem izgubil potrpljenje

Misano, 15. 09. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Medtem ko njegov novi moštveni kolega Marc Marquez blesti na Ducatiju, Francesco Bagnaia odšteva dneve, ure, minute in sekunde do konca sezone, ki jo želi čim prej pozabiti. Po dveh naslovih prvaka v zadnjih treh sezonah letos po 16 dirkah zaseda tretje mesto s kar 275 točkami zaostanka za vodilnim Marcom Marquezom.

"Živim v nočni mori, želim le dvigniti glavo in pogledati proti svetlobi," je po dirki v Misanu dejal Francesco Bagnaia. Nedeljsko dirko je končal v pesku, sobotno sprint dirko pa je končal na 13. mestu. V tej sezoni je zmagal le na tretji dirki na VN Amerik, skupno pa je bil sedemkrat na stopničkah. 

O njegovih težavah je spregovoril tudi vodja ekipe Ducati Gigi Dall'Igna. "Situacija s Peccom je zagotovo občutljiva, ima težave. Večkrat sem že dejal, da bomo morali najti način. Jutri imamo testno vožnjo, to bo pomemben dan, ko bomo imeli priložnost preizkusiti veliko stvari. Upajmo, da bo test obrodil sadove," je o svojem varovancu sprva dejal Dall'Igna.

 

Jasno je, da je prvo ime moštva Marc Marquez, a štiri leta mlajši dvakratni prvak je dlje časa član moštva in zagotovo Ducati nad njim ne bo zlahka obupal. Bagnaia je nedavno priznal, da izgublja potrpljenje, in Dall'Igna mu tega ni zameril. "Tudi jaz sem izgubil potrpljenje. Tudi njegovi navijači so. Zdi se mi normalno, da nekdo tako razmišlja ob takih rezultatih. Vsi smo zgolj ljudje in vedno se moramo zavedati tega," je o visokih pričakovanjih in slabih dosežkih v tej sezoni dejal Dall'Igna.

Preberi še Marc Marquez do enajste zmage v sezoni, na zmagovalnem odru še Bezzecchi in A. Marquez

Potem ko na zadnjih desetih sobotnih in nedeljskih dirkah ni stopil na stopničke, se zdi Bagnaiina sezona že zdaj izgubljena. "Zelo preprosto je. Ko se začne negativna spirala, gre vse vedno navzdol. Vedno jo je težko ustaviti. Po mojem mnenju vedno pomaga pozitiven način razmišljanja," je pred ponedeljkovim zadnjim uradnim treningom sezone v Misanu dejal Dall'Igna.

motogp francesco bagnaia Gigi Dall’Igna ducati
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
igornov
15. 09. 2025 13.44
-1
Zgodilo se je natanko to, kar je večina predvidevala, da se bo. Barabon MM je speljal ves razvoj motocikla na svoj mlinček, Bagnaia pa je ostal v zraku. Pa ne sedaj pametovat, da se ostali z lanskim dirkalnikom peljejo bolje od Bagnaie. Seveda se, ker ni bil spremenjen. Za primer poglejte razliko med Morbidelijem (motor letnik 2024) in Di Giannantoniom (motor letnik 2025). Di Giannantonio se vidno bolj muči z njim, kot Morbideli. Enako pa je pri tovarniški ekipi. Skratka, kamor pride MM, je za ostale pogreb.
ODGOVORI
0 1
motorist_mb
15. 09. 2025 13.27
+0
Se spomnim Lor kak dolgo je prosil za spremembe na ducu 😆🤣🤣
ODGOVORI
2 2
fronc
15. 09. 2025 12.47
+2
No ja, saj bo boljše...
ODGOVORI
2 0
