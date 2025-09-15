Šef Ducatija o Bagnaii: Tudi jaz sem izgubil potrpljenje

"Živim v nočni mori, želim le dvigniti glavo in pogledati proti svetlobi," je po dirki v Misanu dejal Francesco Bagnaia. Nedeljsko dirko je končal v pesku, sobotno sprint dirko pa je končal na 13. mestu. V tej sezoni je zmagal le na tretji dirki na VN Amerik, skupno pa je bil sedemkrat na stopničkah.

O njegovih težavah je spregovoril tudi vodja ekipe Ducati Gigi Dall'Igna. "Situacija s Peccom je zagotovo občutljiva, ima težave. Večkrat sem že dejal, da bomo morali najti način. Jutri imamo testno vožnjo, to bo pomemben dan, ko bomo imeli priložnost preizkusiti veliko stvari. Upajmo, da bo test obrodil sadove," je o svojem varovancu sprva dejal Dall'Igna.

Jasno je, da je prvo ime moštva Marc Marquez, a štiri leta mlajši dvakratni prvak je dlje časa član moštva in zagotovo Ducati nad njim ne bo zlahka obupal. Bagnaia je nedavno priznal, da izgublja potrpljenje, in Dall'Igna mu tega ni zameril. "Tudi jaz sem izgubil potrpljenje. Tudi njegovi navijači so. Zdi se mi normalno, da nekdo tako razmišlja ob takih rezultatih. Vsi smo zgolj ljudje in vedno se moramo zavedati tega," je o visokih pričakovanjih in slabih dosežkih v tej sezoni dejal Dall'Igna.