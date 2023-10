Šef Ducatija obljubil pošten boj Bagnaie in Martina za naslov prvaka

Šef Ducatija Luigi Dall'Igna je pred ključnim delom sezone, v katerem bo odločeno o naslovu prvaka, zagotovil, da bo italijansko moštvo omogočilo pošten boj za naslov prvaka med njihovima dirkačema Francescom Bagnaio in Jorgejem Martinom. Tri dirke pred koncem sezone Španec za Italijanom zaostaja le 13 točk.

Tri dirke pred koncem sezone dirkanja v elitnem motociklističnem razredu motoGP je jasno, da bo prvak že drugo leto zapored Ducatijev dirkač. Italijansko moštvo, ki je bilo pred lansko sezono kar 15 let brez zmage njihovega dirkača v skupnem seštevku, sedaj čaka le še na ime, ki bo kot zadnje dodano na t.i. Champions Tower. Matematično lahko na vrhu končnega seštevka končajo le še Francesco Bagnaia, Jorge Martin in Marco Bezzecchi, a ima slednji bolj kot ne le teoretične možnosti, saj za Martinom zaostaja že 66 točk, za Bagnaio pa že 79 točk. Jasno je torej da bo naslov na koncu pripadel Bagnai ali Martinu, ki se bosta kot kaže do zadnjega kroga borila za naslov prvaka. In Ducati jima bo pri tem po besedah šefa ekipa Luigija Dall'Igne, dal najboljše možnosti in ne bo posegal v njun medsebojni obračun.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

S tem je 57-letni direktor odgovoril na govorice, da bo italijansko moštvo na zadnjih treh dirkah sezone z navodili vplivalo na končni razplet prvenstva motoGP, saj naj bi bilo po mnenju nekaterih poznavalcev športa v največjem interesu Ducatija, da naslov prvaka osvoji in ga s tem tudi obrani njihov tovarniški dirkač Francesco Bagnaia. "Vsi ostali bodo uživali na zadnjih dirkah sezone, samo zase nisem prepričan, da bo zares zadovoljen. To je boj dveh bratov," je prepričan Dall'Igna, ki je na govorice odgovoril tako: "Za zmago morajo imeti vsi enake možnosti. Vsem našim tekmovalcem bomo dali najboljše možne informacije, da se bodo lahko trudili zmagati po svojih najboljših močeh. Bagnai in Martinu bomo poskušali zagotoviti najboljši možen motocikel v boju za naslov prvaka. To je naša naloga in to bomo na zadnjih treh dirkah tudi storili."

icon-expand Luigi Dall'Igna FOTO: motogp.com

Martin, ki si je na VN Avstralije v boju za naslov prvaka privoščil velik spodrsljaj, je na Tajskem popravil napako in slavil tako na sprint, kot tudi na nedeljski dirki, s čimer se je Bagnai približal na le 13 točk razlike.

motoGP sezona 2023, skupni seštevek (17/20):

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ... 389 točk

2. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) ... 376 točk

3. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) ... 310 točk

4. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ... 249 točk

5. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 198 točk 6. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) ... 194 točk 7. Maverick Vinales (Aprilia Racing) ... 170 točk

...

Po vikendu premora bodo do konca sezone na sporedu le še VN Malezije, VN Katarja in VN Valencije, kjer bomo dobili novega (ali starega) prvaka razreda motoGP. "Lansko leto je bilo za nas fantastično, vendar je letošnje verjetno še boljše," je pred sklepnim delom sezone dejal navdušeni Dall'Igna. "Resnično smo srečni, srečni za vse ljudi, ki delajo za Ducati, saj so dobili nagrado za svoje delo. Upam, da bo do konca sezone med dirkačema in ekipama prava bitka, kot smo jo lahko spremljali do sedaj."