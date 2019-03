Šef Ducatija: Vse skupaj je negativno. Smo kot divji zahod, kjer ubijejo tudi šerifa

"Bili smo kar malce osupli glede na način, kako se je vse skupaj zgodilo. To je prvič, da se katera ekipa odločili pritožiti zoper drugo zaradi tehničnih dvomov. To je bistvena razlika v primerjavi s preteklimi primeri, negativna razlika. Potem ko ne sprejmeš odločitve tehničnega direktorja zveze, ki je edini primeren, da regulira, kaj je legalno ali ne, obstaja možnost, da vse skupaj postane kot na divjem zahodu, kjer na koncu ubijejo tudi šerifa. Tvegate to, da se bo to dogajalo po vsaki dirki," je bil oster šef ekipe Ducati Gigi Dall'Igna .



Spomnimo: nemudoma po dirki za VN Katarja so štiri moštva (Honda, Aprilia, KTM in Suzuki) razreda motoGP vložila pritožbo, češ da je Ducati na motociklih zmagovalca Andrea Doviziosain Danila Petruccija uporabljal nedovoljena krilca pod zadnjo in in na prednji gumi. Tehnični komisarji so od Ducatija po prejeti pritožbi nemudoma zahtevali dokumentacijo in dele, da preverijo, ali je vse v skladu s pravili. Komisarji so odločili, da je bilo vse v skladu s pravili, a štiri omenjena moštva se niso strinjala z njihovo odločitvijo, zato so se pritožila še na Mednarodno motociklistično zvezo (FIM).