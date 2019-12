Šef Ducatija: Dokler ne osvojimo naslova, ne bomo mirno spali

Ducati je bil z Andreao Doviziosom najbližji zasledovalec Honde in (skorajda) nepremagljivega Marca Marqueza, ki je predčasno osvojil šesti naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. Šef rdečih Davide Tardozzi je v izčrpnem pogovoru za Corriere Dello Sport ocenjeval rezultate v minuli sezoni in napovedal, da se to legendarno italijansko moštvo ne bo zadovoljilo vse dokler, ne osvoji naslova svetovnega prvaka.

Andrea Dovizioso FOTO: motoGP "Za nami je kar dobra sezona. Kaj dobra, lahko rečemo celo odlična. Glede na število zmag, osvojenih mest na zmagovalnem odru in tudi osvojenih točk v sezoni, jo lahko ocenimo kot eno boljših nasploh v zgodovini Ducatija," je bil neposreden v oceni "narejenega" šef rdečih Davide Tardozzi. "Veliko stopničk, veliko točk, toda ni nam še uspelo prinesti naslova v Borgo Panigale," je bil slikovit izkušeni Tardozzi. "Odkar smo v seriji motoGP, nam še ni uspelo osvojiti toliko točk kot v letu 2019, imamo tudi rekordno število uvrstitev med prve tri. To so rezultati na katere smo lahko ponosni, a nas hkrati obvezujejo, da se še bolj trudimo, da naredimo še tisti odločilni korak k osvojitvi naslova. Dokler ga ne osvojimo ne bomo mirno spali," V tekmovalnem letu 2020, ki se nezadržno bliža, bo Ducati s svojim paradnim konjem Andreo Doviziosom poskušal vzeti prestol skorajda nepremagljivemu Špancu Marcu Marquezu.



Davide Tardozzi FOTO: motoGP "Vemo, kakšen dirkač je Marquez. Spet bo on tisti, ki ga bomo lovili, ki ga bomo vsi želeli premagati. Nekateri napovedujejo, da mu bosta lahko sledila le Fabio Quartararo in Maverick Vinales, toda mi še vedno zaupamo Doviziosu. Prepričani smo, da se bo neposredno vključil v boj za laskavi naslov." Tardozzi je z izbranimi besedami in pohvalno govoril tudi o drugem Ducatijevem dirkaču Danilu Petrucciju, ki je sezono končal na šestem mestu. "Na določenih dirkah je bil fantastičen, na drugih spet pa je taval nekje v ozadju. Premalo konstantnosti je bilo v njegovih vožnjah. Povzpel se je na stopničke v Franciji, zmagal v Mugellu, bilo pa je nekaj dirk, ki mu ne gredo v čast. Videlo pa se je, da ga je na nekaterih tekmah strl pritisk. Breme rezultata mu ni prišlo prav. Moral se bo dvigniti po mentalni plati. Tu ima še velike rezerve."

Danilo Petrucci FOTO: motoGP