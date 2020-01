Šef ekipe KTM zahteva več od svojih dirkačev: Vsakič med deset

"V letu 2020 moramo biti na vsaki dirki med najboljšo deseterico, ne glede na to za kakšno preizkušnjo bo šlo. To mora biti vsem nam skupni cilj. Ne mislim odstopati od tega," je za Corierre Delo Sport dejal šef avstrijske ekipe KTM Pit Beirer, ki ne beži od dejstva, da je za ekipo klavrno koledarsko leto, tako glede rezultatov, kot tudi napredka v moštvu. Vmes se jim je "zgodil" še Johann Zarco, ki je le še dodal dodatno mero slabe volje v tabor te avstrijske motociklistične ekipe, ki je v preteklosti blestela predvsem v šibkejših razredih, v letu 2017 pa si je zaželela prehoda med elito. "Pričakovali so veliko več. Upali, da bo Zarco na vsaki dirki napadal vrhunski rezultat, da bo v boju za stopničke. Razočarani smo, ko potegnemo črto in opazimo, da nismo niti enkrat splezali na zmagovalni oder," je bil brez dlake na jeziku 47-letni Nemec. "Naš veliki cilj je, da smo čim bolj konstantni, da ni prevelikih razlik v rezultatih. Bolje, da smo ves čas med deset najboljših, kot pa enkrat tretji drugič pa dvajseti. Želimo si konstantnih rezultatov. To krepi samozavest dirkačev in prinaša dobro voljo v garažo."