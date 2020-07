Šef Honde: Marcova roka je vneta, toda do konca sezone je še veliko krogov

Marc Marquez je sicer nastopil na tretjem in četrtem prostem treningu, na kvalifikacijah pa obupal že po prvem krogu in zapeljal v garažo. "Danes popoldne smo si želel odvoziti več krogov. Dopoldne je bil načrt, da Marquez vzpostavi stik z motorjem, kar je tudi storil. Videli smo, da lahko vozi hitro, toda popoldne je bil načrt narediti več krogov. Morda zaradi vročine ali utrujenosti po jutranji vožnji se je Marc počutil slabše, z več bolečine in jasno nam je bilo, da je bolje, da ne tvegamo," je odločitev, ki – tako Puig – je bila tako dirkačeva kot moštvena, da Marc ne nastopi na dirki pokomentiral šef Hondine ekipe.

Marquez si je nastopa v Jerezu očitno močno želel, toda njegovo telo je povedalo svoje. Tudi on je na koncu koncev le človek. Marsikdo je ugibal, ali bi se Marquez lahko usedel na motor že v Brnu, vse pa je presenetil, ko je napovedal, da bo poskusil že v Jerezu. A v želji, da njegov zaostanek na začetku sezone za vodilnimi ne bi bil prevelik, se Kataloncu ni izšlo. Potem ko je na prvi dirki zaradi padca vpisal ničlo, bo z ničlo ostal tudi na drugi dirki. "Marc je skušal poslušati svoje telo, da bi videl, kako se bo odzvalo. Dopoldne je bil odziv drugačen kot popoldne. Ko je videl, da ne zmore, smo to razumeli. Takšna je pač situacija. Že veliko je storil, ko je poskusil," je še dodal Puig.

Marquezu zdaj ne preostane drugega kot posvetiti čim več časa počitku in okrevanju po operaciji, da se bo lahko na stezo vrnil že v Brnu in nato do konca sezone skušal izničiti zaostanek za vodilnimi dirkači. Predvsem se na začetku sezone zdita hitra Fabio Quartararo in Maverick Vinales, a tudi Andrea Dovizioso bi znal biti nevaren na dirkališčih, ki bodo Ducatiju bolj pisana na kožo (Brno, Avstrija).