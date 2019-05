Šef KTM-a ostro nad Zarcoja: Ima psihološke težave

Johann Zarco, ki je po prihodu v elitni razred motoGP navduševal na poltovarniški Yamahi (pogostokrat je znal zasenčiti tudi Valentina Rossija in Mavericka Vinalesa), se po prestopu h KTM-u nikakor ne znajde v karavani najboljših motociklistov na svetu. Po štirih dirkah je njegova najboljša uvrstitev 13. mesto, poleg tega pa ga je zasenčil tudi moštveni kolega Pol Espargaro, ki je zbral trikrat več točk od Francoza (21/7).

"Njegov doprinos je preprosto nesprejemljiv," je povedal direktor KTM-a Stefan Pierer v pogovoru za Autosport. "Ima težave in gre za nekaj psihološkega. Pred kratkim se je razšel z agentom in osebe, ki ga obkrožajo zdaj, mu povzročajo več težav kot dobrih stvari," je hitel pojasnjevati Pierer. Ta sicer kljub ostri kritiki ne obupuje nad Zarcojem, za katerega verjame, da se bo prebudil v nadaljevanju sezone. "Johann mora razumeti, da naš motor ni Yamaha, jaz pa bom pritiskal nanj, da pride do ustrezne ravni, ki sovpada z našimi cilji," je zaključil Pierer.