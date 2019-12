Šef Yamahe: Vinalesa želimo zadržati za vsako ceno

Šef Yamahine ekipeLin Jarvis je v odkritem pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sportgovoril predvsem o Mavericku Vinalesu, ki ga to japonsko moštvo želi zadržati, tudi po izteku pogodbe, ki se izteče konec leta 2020. "V minuli sezoni je močno napredoval. Na vseh frontah. Pokazal je vso svojo moč in tudi potencial. Prav zaradi slednjega, ker vemo, da ima še veliko rezerv, ga želimo zadržati v Yamahini garaži še vrsto let," je povedal Lin Jarvis, ki je bil še posebej navdušen nad Špančevimi predstavami na testiranjih po koncu sezone v Jerezu in Valencii, ko je bil 26-letni dirkač celo pred vsemi.