Šef ekipe Petronas: Pogajanja niso običajna, saj Rossi ni navaden dirkač

Italijanski motociklistični veteran Valentino Rossi bo nadaljeval bogato kariero tudi po koncu te sezone, ko mu poteče pogodba z Yamaho. Svetovni mediji, prednjačijo tisti, ki prihajajo z Apeninskega polotoka, so že lep čas prepričani, kje bo devetkratni svetovni prvak nadaljeval športno pot. Rossi naj bi (bo) v kratkem, verjetno že med uvodnim dirkaškim dogajanjem sezone v Jerezu ali pa takoj po njem, podpisal (dveletno) pogodbo z ekipo Petronas Yamaha. A pri satelitski Yamahini ekipi ne bo imel ravno zvezdniškega statusa ... "Pogajanja niso povsem običajna, saj Rossi ni zgolj navaden dirkač," priznava šef ekipe Petronas Razlan Razali.

Pisali smo že, da bi Valentino Rossi utegnil skupaj z novo ekipo v kratkem uradno naznaniti, da bo v motociklistični karavani ostal še (celo) naslednji dve sezoni in da bo član ekipe Petronas Yamaha. To se utegne pripetiti kar med uvodnim dirkaškim vikendom sezone v Jerezu ... "Za nas je, to že ves čas ponavljamo, prvi mož ekipe in "prioriteta" v letu 2021 Franco Morbidelli. Moramo mu zagotoviti najboljše možne pogoje in mu hkrati dati vedeti, da zelo računamo nanj in si želimo v naslednji sezoni vrhunske rezultate. Potrudili se bomo, da mu uresničimo vse želje," je za Corriere Dello Sport hitel pripovedovati prvi mož ekipe Petronas Razlan Razali.

S tem je potrdil nekatera namigovanja, da Rossi, če bo, oziroma bolje rečeno, ko bo prišel v novo garažo, ne bo užival statusa prvega dirkača ekipe. "Za dirkača, ki je v karieri navduševal in obenem pobral devet naslovov svetovnega prvaka, je prav, da sezona 2020, ki bo po vseh dejavnikih čudna in nenavadna, ne sme biti njegova zadnja. Potrebno mu je dati priložnost, da se poslovi, tako kot se šampion njegovega kova mora posloviti. Zato tudi ne bomo, če se seveda dogovorimo, pritiskali nanj z rezultati in mu bomo, oziroma smo ponudili pogodbo za leti 2021 in 2022," je povedal Razali in še naprej laskal 41-letnemu legendarnemu dirkaču, a v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sportpriznal, da pogajanja z Rossijem niso povsem običajna.

"Kako bi tudi bila, saj ne gre za navadnega dirkača iz motociklistične karavane. Zavedamo se, da gre za legendo, pravega šampiona, zato so tudi pogovori drugačni, neobičajni," je priznal Razali, ki poudarja, da so blizu dogovora, a dokler ne bo uradno, je še vse zavito v tančico skrivnosti. "Delamo, zelo delamo na tem, da se zadeve uredijo v dobro vseh nas. Važno je, da bomo po sklenitvi dogovora, če bo do njega seveda prišlo, vsi zadovoljni." Svetovni mediji, predvsem pa Rossijevi navijači z nestrpnostjo pričakujejo uradno vest in potrditev, da bo njihov ljubljenec dirkal še (vsaj) eno sezono. "Ne morem zatrditi, da bo že med uvodno dirko v Jerezu spuščen "beli dim", ki bo dal vedeti, da je posel sklenjen in da je pogodba podpisana. Kot pravim, delamo na tem, a zaenkrat ni še nič otipljivega. Rossi je Rossi, pričakovali smo, da bodo pogajanja drugačna in tudi so," je zaključil Razali.

