Na dirkališču v Sepangu se je zgodila zadnja nesreča s smrtnim izidom v razredu motoGP. 23. oktobra 2011 je v drugem krogu dirke v 11. ovinku Marco Simoncelli izgubil nadzor nad motociklom ter trčil v Colina Edwardsa in Valentina Rossija. Ta se mu nato ni mogel izogniti in 24-letni Italijan je podlegel poškodbam. Na to tragično nesrečo opominja spominska plošča v enajstem ovinku, dirkači spomin na simpatičnega Sica nosijo tudi v srcu. Varnost tega športa pa je od takrat izjemno napredovala.