Marc Marquez sprintersko prevlado potrdil tudi na Nizozemskem

Španski motociklist Marc Marquez je bo bolečem začetku dirkaškega vikenda na Nizozomskem in četrtem mestu na kvalifikacijah vendarle okrepil svojo prevlado na sprintih. Že v prvem krogu se je prebil v ospredje in vse do konca zadržal vodstvo pred bratom Alexom Marquezom. Tretji je bil Marco Bezzecchi, za katerega so to bile prve sprinterske stopničke letos. Francesco Bagnaia je sprint končal na petem mestu. Pravkar pa lahko na VOYO spremljate še dirko razreda motoE.