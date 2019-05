Si želite ogledati dirko v Valencii? Odgovorite na vprašanje in preizkusite srečo

Nagradna igra potek na spletni strani od 19. maja 2019 do 10. julija 2019 do 17. ure. Nagrajenec, ki ga bomo izžrebali 11. julija 2019, bo obveščen preko elektronske pošte in/ali telefona. Glavna nagrada pa je: potovanje na ogled dirke MotoGP v Valencii (letalska karta, nastanitev in ogled dirke motoGP).