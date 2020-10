Sijajnih 24 ur za Nakagamija: nova pogodba in najboljši petkov čas

“Lahko potrdim, da bom prihodnje leto dirkal na najnovejšem motociklu. To pomeni, da bodo vsi štirje popolnoma enaki. Zadnje tri sezone sem imel na razpolago eno leto starejši model motorja, pri Hondi pa so nam obljubili, da bomo imeli vsi, torej jaz, Marc, Alex in Pol, na voljo isti motocikel,” je ob podpisu pogodbe razkril navdušeni Nakagami.

Japonec je bil še bolj vesel po odlično odpeljanih petkovih treningih. Na drugem mu je uspelo postaviti celo najhitrejši čas dneva, kar je dober obet pred sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko. Celo tako dober, da se 28-letnik odkrito spogleduje s stopničkami in tudi zmago. "Pred vsako dirko si rečem, da bom napadal stopničke. Zaenkrat mi to še ni uspelo, a sem konstanten, kar je v tej nenavadni sezoni zelo pomembno. Imam dober ritem, dobro se počutim in ne vidim razloga, zakaj mi tokrat ne bi uspelo."

"Naznanitev nove pogodbe mi pomeni veliko. Zelo sem si oddahnil, počutim se kot otrok, brez trohice stresa. Zato je zdaj pravi čas, da mi uspe priti med prve tri, morda tudi na sam vrh. Bomo videli," je optimističen Nakagami.

Pogled v prihodnost

"Zelo sem vesel, da smo se uspeli dogovoriti. Čas je, da pokažem svoj pravi potencial. Odlično bi bilo, da bi se nam uspelo kosati z Repsol ekipo. Boriti se s tovarniškim moštvom je nekaj posebnega. Verjamem v ekipo, verjamem, da nam to lahko uspe," se je v leto 2021 še zazrl Japonec, ki letos še ni bil boljši kot peti, a tudi še nikoli slabši kot deseti. V skupnem seštevku ima na ta račun zgolj 29 točk zaostanka za vodilnim Joanom Mirom.