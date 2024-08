V prihodnji sezoni bo za varnost dirkačev odgovarjal Simon Crafar

Nekdanji novozelandski dirkač Simon Crafar bo v prihodnji sezoni postal novi prvi mož komisije mednarodne motociklistične organizacije (FIM), ki skrbi za varnost in športno obnašanje dirkačev prvenstva motoGP. Crafar bo nasledil Freddieja Spencerja, ki to funkcijo opravlja od leta 2019 in je nemalokrat deležen kritik motociklistične javnosti.