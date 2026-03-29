MotoGP

Skesani Marquez po trku z Di Giannantoniem: Vem, da moram biti kaznovan

Teksas, 29. 03. 2026 15.41 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Lu.M
Marc Marquez

Sobotna sprint dirka na stezi v Teksasu je znova postregla z nemalo drame, v ospredju pa je bilo dogajanje iz začetka preizkušnje, ko sta na enem od ovinkov trčila Marc Marquez in Fabio di Giannantonio. Aktualni svetovni prvak je preostro zapeljal v zavoj in ob padcu s seboj vzel še Italijana, ki je bil po dirki upravičeno jezen. Španec je po koncu priznal svojo napako in sprejel kazen, ki so mu jo namenili vodilni možje. Ob 19.00 se začne dirka razreda moto3, ki jo boste lahko spremljali na VOYO. Ob 20.10 se bodo na asfalt podali dirkači srednjega jakostnega razreda, uro kasneje pa bodo dirkaški vikend sklenili tekmovalci kraljevskega razreda, dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Sprint preizkušnjo je pred ameriškimi navijači prvič v karieri osvojil Jorge Martin, ki je izkoristil smolo ostalih vrhunskih dirkačev in prišel do velikega osebnega mejnika. Bolj kot Špančevo zmago je v javnosti pozornost požela nesreča med Marcom Marquezom in Fabiem di Giannantoniem takoj na začetku preizkušnje. V prvem krogu je aktualni prvak močno preostro zapeljal v enega izmed ovinkov in povzročil trk, ki ga je pustil brez točk iz sprinterske dirke. Ne kriv ne dolžen je brez točkovnega izkupička ostal tudi di Giannantonio, ki je bil po koncu dirke vidno jezen.

Marquez je sprejel krivdo in Italijanu ponudil opravičilo: "Danes sem storil veliko napako. Napačno sem predvideval vpliv zavetrja treh dirkačev pred mano. Ko sem začel zavirati, sem čutil, da mi odnaša zadnji del, v trenutku sem se poskusil rešiti iz situacije. Nisem mogel iti po zunanji strani, zato je bil moj načrt, da po notranji strani prehitim di Giannantonia, a sem zaradi manjše spremembe v površini vozišča padel. Na žalost je z mano padel še en dirkač, za kar se iskreno opravičujem."

Marc Marquez in Fabio di Giannantonio
FOTO: MotoGP

 Španec je bil za svojo potezo kaznovan z daljšim krogom na dirki za veliko nagrado, za katero ob času izjav še ni vedel, a je kljub temu priznal, da kože ne more odnesti cele: "Zavedam se, da moram biti kaznovan. Zaenkrat še ne vem, kakšna bo moja kazen, a vem, da mora do nje priti. Poznam pravila, danes sem dirko uničil še za enega tekmovalca, zato se že vnaprej strinjam z vodstvom dirke," je bil pošten skesani Španec.

Italijan je Marqueza prehitel takoj na začetku dirke, aktualni svetovni prvak pa je takoj zanikal očitke o maščevanju: "Nisem ga namerno napadal, šlo je za iskreno napako. Govoril sem z njim, upravičeno je jezen name, a več kot opravičila mu ne morem ponuditi."

To pa ni bila edina kazen, ki so jo komisarji podelili po koncu sprinta, točke je izgubil tudi Pedro Acosta. Španec je cilj prečkal kot tretji, a bil takoj odpeljan na dodatne preiskave zaradi suma o prenizkem tlaku v gumah. Dirkaču Red Bulla je bila podeljena naknadna kazen osmih sekund, s čimer je nazadoval na osmo mesto, na stopničke pa se je tako zavihtel Enea Bastianini.

motogp vn amerik marquez di giannantonio trk kazen

Martin v zadnjem krogu do zmage, številni zvezdniki končali na tleh

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kvajzdejbarabe
29. 03. 2026 16.58
Lepa gesta, da se je opravicil! Bi se pa se lahko kdo naucil bontona 😁
Odgovori
0 0
abc123df
29. 03. 2026 16.48
Nista trčila ampak je MM padel nato pa se je Fabio zaletel v njega... Kazni so pa čisto nepravične... Kazen ker je padel pred njim je identična kot jo je dobil Bezz kadar je Marquez-a povozil in še ima danes težavo. In ja se strinjam da ob takem manevru kot ga je naredil Ped.Rossi in Bezz bi potrebno vsem rumenjakom prepovedat nastope naslednjih 10 let.
Odgovori
-1
2 3
nebel
29. 03. 2026 16.40
Nista trčila, MM ga je zbil v ovinku.
Odgovori
+0
2 2
abc123df
29. 03. 2026 16.50
Ne res nista trčila MM je padel, rumenjak ga je pa namerno povozil.
Odgovori
-1
0 1
4krogci
29. 03. 2026 16.29
kaznovat? Neee! Prepovedat nastopanje ze 10 let nazaj!!
Odgovori
+1
2 1
Tenma
29. 03. 2026 16.08
Zanimivo, MM se je opravičil za neumnost. rosi se ni nikoli za brco na in izven piste,
Odgovori
-4
4 8
xnnx
29. 03. 2026 16.40
Zakaj bi se opravičil za brco? Več kot očitno ga ja mm namerno oviral in brca je najmanj, kar si je zaslužil.
Odgovori
+2
3 1
kvajzdejbarabe
29. 03. 2026 16.56
Bravo, komentar na mestu!
Odgovori
0 0
Uporabnik-1442225
29. 03. 2026 16.05
A ga je morala napadla?
Odgovori
-2
1 3
Tenma
29. 03. 2026 16.07
rosite ni nikol...
Odgovori
-4
1 5
xnnx
29. 03. 2026 16.40
Ne, ampak so ga šefi prisilili v opravičilo.
Odgovori
-1
0 1
