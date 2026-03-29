Skesani Marquez po trku z Di Giannantoniem: Vem, da moram biti kaznovan

Sprint preizkušnjo je pred ameriškimi navijači prvič v karieri osvojil Jorge Martin, ki je izkoristil smolo ostalih vrhunskih dirkačev in prišel do velikega osebnega mejnika. Bolj kot Špančevo zmago je v javnosti pozornost požela nesreča med Marcom Marquezom in Fabiem di Giannantoniem takoj na začetku preizkušnje. V prvem krogu je aktualni prvak močno preostro zapeljal v enega izmed ovinkov in povzročil trk, ki ga je pustil brez točk iz sprinterske dirke. Ne kriv ne dolžen je brez točkovnega izkupička ostal tudi di Giannantonio, ki je bil po koncu dirke vidno jezen.

Marquez je sprejel krivdo in Italijanu ponudil opravičilo: "Danes sem storil veliko napako. Napačno sem predvideval vpliv zavetrja treh dirkačev pred mano. Ko sem začel zavirati, sem čutil, da mi odnaša zadnji del, v trenutku sem se poskusil rešiti iz situacije. Nisem mogel iti po zunanji strani, zato je bil moj načrt, da po notranji strani prehitim di Giannantonia, a sem zaradi manjše spremembe v površini vozišča padel. Na žalost je z mano padel še en dirkač, za kar se iskreno opravičujem."