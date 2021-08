Skesani Vinales: Naredil sem napako. Hudo napako

V četrtek zvečer ga je ekipa Yamahe suspendirala. Kako se počutite. Suspendirani ste in ne boste nastopili na VN Avstrije? "Hudo mi je. Zelo sem žalosten in nemočen. Zavedam se situacije, ki nikakor ni prijetna," je za italijanski Sky povedal Vinales. "Razočaran sem nad rezultati v zadnjem obdobju, na srečo mi ob strani stoji družina, tu so še številni prijatelji in tudi sotekmovalci, zaradi katerih je vse skupaj vendarle malce lažje." Po VN Štajerske je počilo. Novo razočaranje za ekipo in dirkača, vse skupaj je privedlo tudi do suspenza. Kaj se je sploh dogajalo v zadnjih treh krogih deset dirke sezone? "Frustracije so dosegle vrelišče. Nisem več našel rešitve. Hudo mi je, Yamahi se opravičujem za nepremišljeno ravnanje. Naredil sem ogromno napako. Moja namera ni bila zlobna. Zadnje kroge sem odpeljal na milo rečeno neprimeren način," je italijanskemu mediji zaupal šestouvrščeni v prvenstvu, ki je zaradi disciplinske kazni ostal brez nastopa na VN Avstrije. "Suspenz? Odločitev, ki jo zelo spoštujem in jo tudi razumem. Mislim, da bo zame šola zelo draga, a tako pač je," je še dodal Vinales in priznal, da se že dlje časa počuti nemočnega na dirkalniku. "Težave niso od včeraj. In ker nisem našel, oziroma ne najdem rešitve, sem se zadeve lotil na povsem napačen način. še enkrat več se vsem opravičujem. Prepričan sem, da se bom iz tega vsega vrnil še močnejši."