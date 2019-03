Skočil na nasprotnikov motocikel, nato sta se še stepla - kakšna bo kazen?

Svet motociklizma že zadnjih nekaj dni premleva posnetke iz Kostarike, kjer je na dirki razreda superbike prišlo do bizarnega incidenta, ki se ga ne bi sramovala niti Marc Marquez in Valentino Rossi. Neimenovana dirkača sta se namreč zapletla v pretep, potem ko je eden želel drugega tudi zriniti s steze in se "ulegel" na tekmečev motor.

Fotografija je simbolična. Posnetke iz Kostarike je prek družbenih omrežij delil večkratni prvak razreda superbike Carl Fogarty, vse od tedaj pa privrženci motociklizma analizirajo nepozaben dvoboj dveh dirkačev, ki sta se po medsebojnem obračunavanju na motociklih za hip pomerila tudi s pestmi. Vse se je začelo z njunim prerivanjem na ravnini, v nekem trenutku prvi dirkač drugega tudi brcne in ga vrže iz ravnotežja, tako da njegov tekmec nato v ležečem položaju pristane na zadku njegovega motocikla. Ta se nato na travi ustavi, njuna borba pa se nato preseli na stezo, kjer eden proti drugemu namenita kar nekaj udarcev s pestmi. Po mnenju poznavalcev motošporta oba čaka ostra kazen, ki si jo, roko na srce, oba povsem zaslužita.