Šef Marquezovih mehanikov: Zašli smo s poti in naredili korak nazaj

Potem ko je za madridski dnevnik ASšef Hondine ekipe Alberto Puig marca odločno dejal, da bi se Marc Marquezkljub bolečinam v nedavno operirani rami tudi v Katarju boril za najvišja mesta, je odpoved vseh dirk na začetku sezone 2020 aktualnemu svetovnemu prvaku omogočila temeljito okrevanje. Nikoli ne bomo izvedeli, ali bi se Puigova napoved uresničila, a glede na zadnje izjave šefa mehanikov Santija Hernandeza so bili občutki pred dirko v Katarju vse prej kot dobri.

Ob testiranjih v Sepangu in Lusailu so na plan prišle številne težave, načeti Marquez je zadnji dan na dirkališču Losail celo odmevno "ukradel" lanski motocikel RC213V testnega dirkača Takaakija Nakagamija, kar je moštvu Repsol Honde prineslo nekaj krvavo potrebnih podatkov. Hernandez je za uradni španski podcast tekmovanja Cambia el mapa razkril nekaj novih podrobnosti, predvsem glede iskanja pravih občutkov svetovnega prvaka na sprednji osi motocikla.

Uvodni dirki kot podaljšek testiranj

"Malce nas po testiranju v Katarju skrbi,"je priznal Hernandez, ki je v svetovnem prvenstvu začel delovati v ekipi Alexa Crivilleja. "Tisti konec tedna smo preizkusili veliko stvari in imeli veliko težav, na koncu pa smo dobili nekatere odgovore, s katerimi bi lahko rešili nastale težave, a jasno je, da ne smemo pozabiti, da so bile te priprave na sezono za nas malce težke, ker veliko reči, ki smo jih preizkusili, niso delovale. A šlo je bolj za aerodinamiko. Zdaj smo nekako na stopnji, ko moramo pritisniti 'reset' in sestaviti nov načrt,"je nadaljeval Hernandez.

"Za nas bosta prva dirka in tudi druga malce podobni novim testiranjem. Malce nas predvsem skrbi raven zaviranja z motorjem, zaviranje, iskanje večjega oprijema, samozavest s sprednjo osjo ... Te reči, ki so nam povzročale težave v teh pripravah. Zadnji dan smo spoznali, da smo iz nekega razloga zašli s poti. Ko smo naredili korak nazaj, smo videli pozitivne reči, menim pa, da je to najpomembneje. Ne bo pa lahko, ker nismo opravili običajnih priprav. Že samo zaradi poškodbe Marca in težav, ki smo jih imeli, ni bilo lahko. Tovarna, kakršna je Honda, dela na vseh vidikih, in tudi v tem trenutku preizkušajo veliko reči, ena od teh je tudi 'holeshot', a v tem trenutku nisem stoodstotno prepričan, da ga bomo uporabljali. To je pomemben sistem (pri pospeševanju na startu sprednje kolo drži pri tleh, op. a.), saj veliko pridobimo na startih, videli smo tudi, kako nekateri tekmeci naredijo razliko ravno na startih, a ponavljam, da je za nas najpomembneje, da ima Marc enake občutke kot zadnji dan v Katarju, ker nas bo to pomirilo pred začetkom prvenstva in predvsem pred nadaljevanjem razvoja našega motocikla."

'Lahko bi se zgodila številna presenečenja'

Hernandez na prvih dirkah, sezona naj bi se začela julija v Jerezu, pričakuje številna presenečenja, vse skupaj pa naj bi bilo primerljivo z začetkom testiranj oziroma treningov po božično-novoletnih praznikih, ko se pogostokrat na vrhu znajdejo dirkači, od katerih tega nihče ne bi pričakoval.

"Res je precej pozitivno, ko vidiš Marca spet na motociklu, še posebej po operaciji rame, tako da je ta obvezen premor kar dobro del njegovemu okrevanju,"je zadovoljen Hernandez."Upamo, da ob nadaljevanju sezone to ne bo več težava, kar smo načrtovali že na začetku sezone. To je zelo pomembno in zelo pozitivno za nas in za naše prvenstvo. Res je, da načrtujemo nekatere stvari, predvsem pred prvo dirko, kar zadeva nastavitve in tega, kako želimo začeti prvo dirko po premoru, ki je sledil testiranjem v Katarju, a zdaj, če sem povsem iskren, ne govorimo o ničemer konkretnem. Najprej želimo uradno izvedeti, kdaj bomo začeli, nato pa bomo vse nadaljevali po ustaljenih tirnicah: se slišali po telefonu, govorili o stvareh, ki nas skrbijo, in se pripravili na prvo dirko. Menim, da bo na prvih dirkah veliko presenečenj, še posebej zaradi tega premora. Vedno, ko pridemo na dirkališča po božičnem premoru, je na prvem treningu v Maleziji veliko hitrih dirkačev, nekateri, na katere ne računajo, so tam spredaj, drugim pa se je na motocikel po premoru težje privaditi ... Zato pravim, da bi se lahko zgodila številna presenečenja."

'Poznavajoč Marca mislim, da se ne bo spremenilo prav nič'

Sezona 2020 bo seveda tudi prva skupna za brata Marca in Alexa Marqueza, ki se je v elitnem razredu z bratom lahko meril zgolj na testiranjih in na virtualnih velikih nagradah. Hernandez pravi, da se v ekipi ne obremenjujejo s skrajšanim razporedom tekmovanja, saj da je "ambiciozen DNK" osemkratnega svetovnega prvaka tisti, ki bo vse vpletene ves čas priganjal k najboljšim predstavam in boju za najvišja mesta.

"Menim, da je Marc v teh letih, kolikor smo lahko videli, močno dozorel in predvsem se je znal učiti iz napak, zame še pomembneje pa je to, kar vedno pravim, da ne sme izgubiti svojega DNK. On je takšen in vse, kar je dosegel, je dosegel zato, ker ima ta ambiciozen DNK, da vedno daje sto ali celo dvesto odstotkov, in menim, da se ta njegova miselnost ne sme spremeniti,"je še povedal Hernandez.

"Ko enkrat sodeluješ s takšnim dirkačem, kakršen je Marc, ali pa si del nogometne ekipe, pri kateri v poštev pride le osvojitev državnega prvenstva ali Lige prvakov, vse ostalo pa je polom, skrajšanje koledarja z 20 na 12 dirk za nas ne spremeni ničesar. Na koncu koncev je naš cilj osvojiti naslov, vidimo pa, kako dirkač, kakršen je Marc, presega številne rekorde in je nekdo, za katerega šteje le zmaga. Za nas se ne bo nič spremenilo. Vseeno nam je, kaj bodo počeli drugi. Za nas se miselnost ne spremeni. Vsaka sezona ima svoje značilnosti in letos bo malce drugačna, morda tudi čudna zaradi trenutnih okoliščin. A to ne spremeni našega cilja: iti na zmago. Tega ne bo spremenil nihče, niti koronavirus in niti 10 ali 20 dirk. Začeli bomo tako, kot vedno: na zmago. Nam je vseeno, kdo je ob Marcu v boksih, to je Marc vedno dokazoval. Če Marc želi biti šampion, mora premagati vse, ni pomembno, ali bo dirkal z bratom. Poznavajoč Marca mislim, da se ne bo spremenilo prav nič."