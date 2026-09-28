Skrivnostna bolezen nekdanjega prvaka Joana Mira

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ne gre za posledice padca. Težav ne povzroča niti motocikel. Joana Mira je ustavila zdravstvena težava, katere vzrok za zdaj ostaja neznanka. Svetovni prvak razreda motoGP iz leta 2020 bo izpustil še dirki na Japonskem in v Indoneziji, medtem ko Honda skupaj z zdravniško ekipo nadaljuje iskanje odgovora na vprašanje, kaj se dogaja z 28-letnim Špancem.

Joan Mir preživlja pravo pravcato kalvarijo. FOTO: AP

Težave so postale še izrazitejše po VN San Marina v Misanu. Mir je dirko končal že po petih krogih, nato pa odpotoval v Barcelono na dodatne preiskave v univerzitetno bolnišnico Dexeus. Zdravniški pregledi so pokazali nepravilnosti v krvnih izvidih, vendar dokončne diagnoze za zdaj še niso postavili.

Po besedah glavnega zdravnika prvenstva motoGP Angela Charteja se Mir že več mesecev spopada s simptomi, ki vplivajo na njegovo raven energije in tekmovalno pripravljenost, v zadnjem obdobju pa naj bi se njegovo stanje še poslabšalo.

Zdravnik mu je prepovedal nastop

"Odsvetoval sem mu nastop na dirkah za VN Japonske in VN Indonezije. Njegovo stanje bomo še naprej zelo pozorno spremljali," je Gazzetti Dello Sport pojasnil Charte. Španec bo nadaljeval rehabilitacijski program, nove informacije o njegovem zdravstvenem stanju pa naj bi bile znane po dirki v Indoneziji. Letos je zaradi zdravstvenih težav že izpustil VN Avstrije, ko ga je nadomeščal Takaaki Nakagami.

Takaaki Nakagami FOTO: Profimedia

Zdravniki so mu predpisali najmanj petnajstdnevni popoln počitek in ustrezno terapijo. To pomeni, da ne bo nastopil niti v Motegiju niti v Mandaliki. Pri Hondi bodo njegovo stanje znova ocenili po indonezijskem dirkaškem koncu tedna, za zdaj pa ni znano niti, kdaj bi se lahko vrnil na stezo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zanimivo je, da Mira prihodnje leto čaka nova karierna zgodba. Preselil se bo k ekipi Gresini Racing, kjer bo sedel na motocikel Ducati.

Priložnost za Chantro

Honda je medtem že našla rešitev za dirko na Japonskem. Na Mirjev motocikel RC213V bo v Motegiju sedel Somkiat Chantra. Tajec je v sezoni 2025 nastopal v MotoGP za moštvo LCR, letos pa tekmuje v svetovnem prvenstvu Superbike kot član HRC-ja. Nastop na Japonskem bo za 27-letnega dirkača nekaj posebnega, saj je prav v Motegiju leta 2023 dosegel eno od svojih dveh zmag v razredu Moto2.

Za zdaj je Chantra potrjen le za VN Japonske. Dirkaški konec tedna v Indoneziji namreč časovno sovpada s preizkušnjo svetovnega prvenstva Superbike v Estorilu, zato Honda še ni razkrila, kdo bo Mira nadomeščal v Mandaliki. Med morebitnimi kandidati se omenja tudi izkušeni Britanec Cal Crutchlow, ki je letos že večkrat vskočil kot zamenjava pri ekipi LCR.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za Hondo pa ostaja najpomembnejše vprašanje drugo: kdaj bo Joan Mir znova dovolj zdrav, da se vrne na motocikel. Trenutno je namreč njegovo zdravstveno stanje bistveno pomembnejše od rezultatov na stezi.

Mir in Holgado leta 2027 za Ducati-Gresini

Španska motociklista Joan Mir in Daniel Holgado se bosta prihodnje leto pridružila moštvu Ducati-Gresini v svetovnem prvenstvu kraljevskega razreda motoGP. Mir, ki je osvojil dva naslova svetovnega prvaka - po enega v motoGP in najšibkejšem razredu moto3 -, prihaja iz Honde. Tam je v štirih sezonah dosegel le dve uvrstitvi na zmagovalni oder.

Holgado pa bo z Gresinijem debitiral v motoGP po prestopu iz nižjega razreda moto2. "Še naprej ostajamo ekipa, ki želi iz sezone v sezono napredovati, in tudi leta 2027 bomo to počeli z dvema dirkačema. Vanju zelo verjamemo in jima bomo nudili vso potrebno podporo," pa je ob tem v uradnem sporočilu za javnost s strani ekipe dejala lastnica moštva Nadia Padovani.

Nadia Padovani FOTO: Profimedia