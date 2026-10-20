Skrušen Turk zaradi poškodbe končal sezono: Zelo sem razočaran

Toprak Razgatlioglu bo izpustil preostanek sezone, poškodba rame pa bo terjala tudi operacijo. To je staknil na prostem treningu v Indoneziji. Čeprav se je nekdanji prvak razreda Superbike po incidentu vrnil na motor in uspešno prestal kvalifikacije ter sprint dirko, je na glavni preizkušnji dirkaškega konca tedna vendarle predčasno končal z dirkanjem.

Zdravniški pregledi po povratku iz Mandalike so pokazali, da je poškodba resnejša, kot so sprva sumili. Pri ekipi Pramac Racing so danes v uradni objavi sporočili: "V dogovoru s Toprakom je bila operacija načrtovana za ponedeljek, 26. oktobra, v Milanu. Po posegu se bo turški dirkač osredotočil na rehabilitacijo, zaradi česar bo izpustil veliko nagrado Avstralije na Phillip Islandu ter tudi preostale dirke svetovnega prvenstva MotoGP 2026."