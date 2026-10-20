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MotoGP

Skrušen Turk zaradi poškodbe končal sezono: Zelo sem razočaran

20. 10. 2026 16.23 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Toprak Razgatlioglu

Iz tabora poltovarniške ekipe Yamahe Pramac Racing so danes sporočili žalostno novico, da bo za Topraka Razgatliogluja sezona MotoGP končana. Turk je na treningu v Indoneziji utrpel poškodbo rame, zaradi katere je predčasno končal nedeljsko preizkušnjo v Aziji. Kraljevi razred se na steze vrača že ta konec tedna, ko se bodo dirkači mudili v Maleziji. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Toprak Razgatlioglu na svojem novem motociklu Prima Pramac Yamahe še ni popolnoma domač
Toprak Razgatlioglu na svojem novem motociklu Prima Pramac Yamahe še ni popolnoma domač
FOTO: MotoGP

Toprak Razgatlioglu bo izpustil preostanek sezone, poškodba rame pa bo terjala tudi operacijo. To je staknil na prostem treningu v Indoneziji. Čeprav se je nekdanji prvak razreda Superbike po incidentu vrnil na motor in uspešno prestal kvalifikacije ter sprint dirko, je na glavni preizkušnji dirkaškega konca tedna vendarle predčasno končal z dirkanjem.

Zdravniški pregledi po povratku iz Mandalike so pokazali, da je poškodba resnejša, kot so sprva sumili. Pri ekipi Pramac Racing so danes v uradni objavi sporočili: "V dogovoru s Toprakom je bila operacija načrtovana za ponedeljek, 26. oktobra, v Milanu. Po posegu se bo turški dirkač osredotočil na rehabilitacijo, zaradi česar bo izpustil veliko nagrado Avstralije na Phillip Islandu ter tudi preostale dirke svetovnega prvenstva MotoGP 2026."

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
FOTO: Profimedia

Oglasil se je tudi Turk, ki letos premierno v karieri dirka med elito: "Zelo sem razočaran, da bom izpustil Veliko nagrado Avstralije. Phillip Island je eno mojih najljubših prizorišč, tam sem doživel najlepše trenutke Superbike kariere. Pregled je pokazal, da je poškodba hujša, kot smo pričakovali. Zato sem se odločil, da grem na operacijo in tako najbolje možno saniram težave. Odločitev ni bila lahka, a po posvetu z zdravniki in ljudmi, ki so mi blizu, verjamem, da je pravilen korak naprej."

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toprak RAZGATLIOGLU motogp poškodba rama yamaha

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Delavec_Slo
20. 10. 2026 16.43
Ej škoda, porihtaj se za naslednje leto!
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