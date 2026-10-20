Skrušen Turk zaradi poškodbe končal sezono: Zelo sem razočaran

Toprak Razgatlioglu bo izpustil preostanek sezone, poškodba rame pa bo terjala tudi operacijo. To je staknil na prostem treningu v Indoneziji. Čeprav se je nekdanji prvak razreda Superbike po incidentu vrnil na motor in uspešno prestal kvalifikacije ter sprint dirko, je na glavni preizkušnji dirkaškega konca tedna vendarle predčasno končal z dirkanjem.
Zdravniški pregledi po povratku iz Mandalike so pokazali, da je poškodba resnejša, kot so sprva sumili. Pri ekipi Pramac Racing so danes v uradni objavi sporočili: "V dogovoru s Toprakom je bila operacija načrtovana za ponedeljek, 26. oktobra, v Milanu. Po posegu se bo turški dirkač osredotočil na rehabilitacijo, zaradi česar bo izpustil veliko nagrado Avstralije na Phillip Islandu ter tudi preostale dirke svetovnega prvenstva MotoGP 2026."
Oglasil se je tudi Turk, ki letos premierno v karieri dirka med elito: "Zelo sem razočaran, da bom izpustil Veliko nagrado Avstralije. Phillip Island je eno mojih najljubših prizorišč, tam sem doživel najlepše trenutke Superbike kariere. Pregled je pokazal, da je poškodba hujša, kot smo pričakovali. Zato sem se odločil, da grem na operacijo in tako najbolje možno saniram težave. Odločitev ni bila lahka, a po posvetu z zdravniki in ljudmi, ki so mi blizu, verjamem, da je pravilen korak naprej."
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