Slovenka skrbi za varnost in digitalne zastave pri motoGP

Digitalne zastave so velik korak naprej, tudi kar se tiče varnosti dirkačev. Pred naš mikrofon smo povabili komisarja za varnost Lorisa Capirossija , ki je aktivno sodeloval pri vpeljali LED-panelov. "V sezoni 2021 smo se odločili za pozicije panelov ob stezi, v sezoni 2022 pa smo na željo dirkačev malce spremenili njihova mesta. Zdaj so paneli obvezni na vseh dirkališčih in zelo smo zadovoljni," je dejal nekdanji dirkač razreda motoGP.

"Vidljivost elektronskih panelov je zelo dobra, saj se močno svetijo. Seveda lahko dirkači rečejo, da niso videli opozorila, običajno se tako izgovorijo. Toda pozicije panelov ob stezi so določili dirkači, kar je zelo dobro. Tudi v vodstvu dirke imamo nadzornika, če bi kdo ob stezi naredil napako, potem lahko nadzorujemo in spremenimo njegovo odločitev. Če za primer vzamemo dirkališče v Aragoniji, je okoli steze 17 elektronskih panelov in na 17 mestih se lahko maršali ob stezi odločijo, kakšno luč bodo prižgali. LED-paneli so standardizirani in morajo prikazati vse zastave, ki se uporabljajo. Na panelih lahko prikažemo vse zastave, o katerih se lahko odloča maršal ob stezi. Če naredi napako, jo lahko mi popravimo. Komunikacija med delavci ob stezi in vodstvom dirke je ključna, celotno dogajanje pa je pod izrednim video nadzorom," je povedal Capirossi.

Z našo kamero smo se odpravili tudi v nadzorni center vodstva dirke, kjer nadzorujejo prižiganje panelov in kjer v primeru hude nesreče lahko kot edini prižgejo rdečo luč, pojasni Slovenka Tamara Matko, ki pri mednarodni motociklistični zvezi (FIM) opravlja delo komisarke za varnost. "Če komisar da rumeno, potem istočasno pritisne gumb in je vidna rumena zastava. Vse zastave upravlja on, rdeča zastava se ne pokaže, dokler direktor dirke ne reče, da je rdeča zastava, in potem on klikne in se pojavi rdeča zastava. To je zelo hitro, to je sekunda, in je že na LED-panelih kot reakcija komisarja," je Matkova razložila potek dogajanja.

V razredu motoGP so elektronski paneli obvezni, v primeru kakšne nevšečnosti, izpada elektrike pa jih še vedno nadomestijo s klasičnimi zastavami. "Imamo fizično zastavo, če je kratek stik, imamo tam komisarje in gremo naprej," je še povedala Matkova.

Omenjeno spremembo so pohvalili tudi dirkači, Ducatijev dirkač Francesco Bagnaia pravi: "To je nekaj, kar nam zelo pomaga, saj bolj jasno in enostavno vidiš, zato lahko gledaš le naprej."

"To je velika sprememba za nas, ker je težko videti zastave med samim krogom ali dirko. To je velik korak naprej," pa je dejal italijanski dirkač Enea Bastianini.