Sloviti Španec naznanil konec motoGP kariere

Dirkač Aprilie je v elitnem razredu preživel 15 sezon, barve svoje ekipe ekipe zastopa vse od leta 2017. Do krstne zmage je prišel na VN Argentine predlani, lani pa je dobil velike nagradi Velike Britanije in Katalonije. V tej sezoni je pri 51 točkah in trenutno zaseda osmo mesto.