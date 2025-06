'Smo že skoraj na polovici sezone, mi pa imamo še vedno isto težavo'

Francesco Bagnaia v domačem Mugellu FOTO: MotoGP icon-expand

Francesco Bagnaia si je od domače velike nagrade v Mugellu obetal več. Napovedoval je, da se bo poskušal vsaj boriti za zmago, toda višje od tretjega mesta ni šlo. Znova je moral priznati premoč Marcu in Alexu Marquezu. Da si je želel biti konkurenčnejši, je priznaval tudi predstavnikom sedme sile.

"Razočaran sem, ker bi si želel pred svojimi navijači prikazati več, toda preprosto nisem mogel, Marc in Alex sta bila hitrejša. Iz kroga v krog sem jima skušal približati, toda vedno, ko sem jima prišel bližje, sem imel obilo težav s sprednjim delom motocikla," je svoje težave opisal Italijan.

Francesco Bagnaia je znova morla priznati premoč bratoma Marquez. FOTO: Profimedia

Njegova predstava je bila v stilu dosedanjih dosežkov na sprintih. V Silverstonu in Aragoniji je sicer zabeležil dva odstopa, je pa na stopničkah stal na Tajskem, v Argentini, ZDA in španskem Jerezu. Boljši kot tretji v soboto še ni bil, vedno sta se pred njega uvrstila brata Marquez. "To je bila ponovitev ostalih sprinterskih dirk, na katerih sem končal na tretjem mestu. Moram napredovati, razumeti, kaj lahko storim, kje se lahko izboljšam. Upam, da lahko najdem rešitev, ker smo že skoraj na polovici sezone in imam še vedno eno in isto težavo," je bil poklapan Bagnaia, ki v skupnem seštevku za Marquezom zaostaja že za 98 točk.

Moštvenemu kolegu Marquezu je bil precej bližje na kvalifikacijah, najboljši startni položaj se mu je izmaknil za zgolj 49 tisočink, kar je njegovim navijačem dalo upanje na izenačen boj na sprintu, do tega pa ni prišlo. "S svežimi pnevmatikami se počutim bolje in imam občutek, da se lahko borim za najvišja mesta in sem konkurenčen. Toda takoj, ko sprednja pnevmatika postane nekoliko bolj obrabljena, imam veliko težav, stežka izpeljem ovinke in zapiram liniijo."

Nadeja se, da bo nedelja prinesla boljše občutke. "Seveda so cilj za glavno dirko stopničke. Tudi tega ne bo lahko doseči, saj sem se mučil že s tem, da sem prišel na tretje mesto. A to moramo storiti, domačim navijačem moram ponuditi več. Težko je reči, v kateri smeri moramo iskati rešitev, saj so to vedno iste težave, ki jih kar ne moremo odpraviti," Italijan še pogleduje proti nedeljski preizkušnji.

Francesco Bagnaia je bil po sprinterski dirki razočaran. Zdi se, da vse bolj izgublja boj za naslov prvaka. FOTO: MotoGP

Marquez zmagovalne občutke iz Aragonije prenesel tudi v Mugello

Precej bolje razpoložen pa je bil njegov moštveni kolega Marquez, ki je na devetem prizorišču sezone v žep pospravil že osmo sprintersko zmago in s tem utrdil svoj primat na sobotnih dirkah. Sprint se sicer zanj ni začel najbolje, saj je imel ob prižigu rdečih luči težave z napravo za pomoč pri startu, ki so ga porinile na rep deseterice, a je Španec že v prvem krogu prišel znova med prve tri. "Pripetila se mi je velika napaka, na srečo pa sem bil v prvih treh ovinkih na pravem mestu in ubral prave linije, da sem se lahko hitro približal Peccu in Alexu," se je ponesrečenega starta spominjal osemkratni svetovni prvak.

"Navadno se v Mugellu počutim bolje, če dirkam za nekom. In tudi danes sem se, ko sem bil za Bagnaio in Alexom, dobro počutil, še bolje kot kasneje, ko sem bil sam. Res pa je, da sem zjutraj tudi pri samostojni vožnji imel zelo dober ritem, zato sem tudi popoldan zgolj skušal voziti v ospredju," je še dejal vodilni v skupnem seštevku.

Marc Marquez FOTO: MotoGP

Kaj pa napoveduje za nedeljsko dirko? "Na glavni dirki bo vse nekoliko težje, saj je Alex zelo konstanten, Pecco pa v nedeljah vedno naredi korak naprej. Prva želja je, da ne ponovim napake na startu, potem pa nadzorovati dirko. Toda na tej stezi je bil naš cilj zgolj ubraniti napade tekmecev in ne izgubiti preveč točk, trenutno pa smo jih nekaj celo pridobili, kar je zagotovo dober znak," je sklenil Marquez. S prenosom osrednje dirkaške preizkušnje elitnega razreda bomo na Kanalu A in VOYO pričeli ob 13.15. Pred tem bomo ob 11.00 na VOYO pospremili razplet dirke razreda moto3, ob 12.10 pa s prenosi začnemo še na Kanalu A, ko bo na sporedu dirka srednjega razreda moto2.