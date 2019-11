Smrtna nesreča na dirki azijskih talentov v Sepangu

Na prvi dirki azijskega pokala talentov (ATC) je prišlo do nesreče, v kateri je življenje izgubil mladi indonezijski dirkač Afridza Munandar. Po padcu so dirko prekinili z rdečo zastavo, hitro je posredovala zdravniška služba, nato je priletel helikopter, s katerim so odpeljali mladeniča v bolnišnico v Kuala Lumpurju, a je bilo za 20-letnega dirkača prepozno, podlegel je poškodbam."Z globoko žalostjo sporočami. da je dirkač Afridza Munandar umrl po nesreči na prvi dirki ATC v Sepangu. Naše sožalje njegovi družini in priajteljem," so zapisali na uradni strani motoGP.