Bastianini najhitrejši v kvalifikacijah, Martin tretji, Bagnaia četrti

Že prvi dan merjenj moči pred drugo dirko sezone motoGP, Veliko nagrado Portugalske, je nakazal, da nas čakata izjemno razburljiva sprint in dirka. Sobota kot vrhunec ponuja sprintersko dirko, pred tem še kvalifikacije vseh razredov. Iz prve kvalifikacijske skupine razreda motoGP se je v hitrejšo uvrstil mladi Pedro Acosta, poleg njega pa si je mestu v drugi kvalifikacijski skupini priboril tudi Alex Marquez. Tam si je prvo mestu na startu sprint in nedeljske dirke priboril Enea Bastianini, drugi je bil Maverick Vinales, tretji pa Jorge Martin. Prenos na Kanalu A in VOYO.