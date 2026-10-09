Sobota najprej prinaša kvalifikacije, nato sprint dirko

V petek je bil z naskokom najboljši Raul Fernandez, ki je konkurenco za seboj pustil za skoraj štiri desetinke. Drugi najboljši Marco Bezzecchi je priznal, da je Fernandez trenutno "korak pred vsemi".

Bo tako tudi po sobotnem dogajanju? Zagotovo bo to skušal preprečiti Jorge Martin, ki je v petek postavil tretji čas, čeprav ni bil najbolj zadovoljen.