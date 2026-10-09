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MotoGP

Sobota najprej prinaša kvalifikacije, nato sprint dirko

Mandalika, 09. 10. 2026 21.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Jorge Martin

Na veliki nagradi Indonezije v razredu motoGP se bodo v soboto prvič delile točke. Po kvalifikacijah sledi sprint dirka, kjer bo skušal Jorge Martin povečati prednost v skupnem seštevku. Prenos dogajanja na VOYO in Kanalu A.

V petek je bil z naskokom najboljši Raul Fernandez, ki je konkurenco za seboj pustil za skoraj štiri desetinke. Drugi najboljši Marco Bezzecchi je priznal, da je Fernandez trenutno "korak pred vsemi".

Bo tako tudi po sobotnem dogajanju? Zagotovo bo to skušal preprečiti Jorge Martin, ki je v petek postavil tretji čas, čeprav ni bil najbolj zadovoljen.

Bo Martin zadržal prednost v skupnem seštevku?
Bo Martin zadržal prednost v skupnem seštevku?
FOTO: Profimedia
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"Precej daleč sem od želene forme. Celoten trening sem se mučil. Zjutraj sem se sicer počutil dobro, najboljši krog mi je uspel s precej obrabljenimi pnevmatikami. Popoldne pa sem bil povsem izven ritma," je povedal Španec, ki bi lahko že v soboto ostal brez vodilnega položaja v skupnem seštevku.

Njegov rojak Marc Marquez zaostaja zgolj za dve točki. Tretji je Bezzecchi z 49 točkami zaostanka.

Razpored dirk za VN Indonezije 2026
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
FOTO: 24ur.com
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motogp vn indonezije sprint kvalifikacije

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