Sobota najprej prinaša kvalifikacije, nato sprint dirko

V petek je bil z naskokom najboljši Raul Fernandez, ki je konkurenco za seboj pustil za skoraj štiri desetinke. Drugi najboljši Marco Bezzecchi je priznal, da je Fernandez trenutno "korak pred vsemi".
Bo tako tudi po sobotnem dogajanju? Zagotovo bo to skušal preprečiti Jorge Martin, ki je v petek postavil tretji čas, čeprav ni bil najbolj zadovoljen.
"Precej daleč sem od želene forme. Celoten trening sem se mučil. Zjutraj sem se sicer počutil dobro, najboljši krog mi je uspel s precej obrabljenimi pnevmatikami. Popoldne pa sem bil povsem izven ritma," je povedal Španec, ki bi lahko že v soboto ostal brez vodilnega položaja v skupnem seštevku.
Njegov rojak Marc Marquez zaostaja zgolj za dve točki. Tretji je Bezzecchi z 49 točkami zaostanka.
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