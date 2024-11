Sobota prinaša novo zaključno žogico za Martina, jo lahko Bagnaia znova ubrani?

Odgovor na to vprašanje lahko dobimo že danes, če Martin osvoji dve točki več od italijanskega rivala.

je 8. in Bagnaia ni boljši kot 16.

je 7. in Bagnaia ni boljši kot 9.,

je 6. in Bagnaia ni boljši kot 8.,

je 5. in Bagnaia ni boljši kot 7.,

je 4. in Bagnaia ni boljši kot 6.,

je 3. in Bagnaia ni boljši kot 5.,

je 2. in Bagnaia ne zmaga,

"Cilj je startati iz prve vrste in nato poskusiti zmagati, saj mislim, da imamo potencial za zmago," je bil jasen Bagnaia.

A Bagnaia je v petek dokazal, da bo Špančeve načrte poskušal prekrižati vse do konca. Četudi je na dopoldanskem treningu utrpel padec, je popoldanski trening sklenil kot najhitrejši in vložil kandidaturo za najboljši startni položaj.

Nekoliko manj prepričljivejši je bil na petkovih treningih Martin. Za časom Italijana zaostal slabe tri desetinke sekunde in končal na petem mestu, med kandidata za naslov pa so se vrinili še Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro in Johann Zarco, ki je presenetil s četrtim mestom.

"Ni bil težek, ampak bolj čuden dan, saj tu še nikoli nismo dirkali v takšnih pogojih. Nekoliko sem se mučil, da sem pridobil samozavest v levih ovinkih, toda ko sem jo našel, je bila moj ritem izvrsten. Iz dneva moramo izvleči pozitivne stvari," pa je po uvodnem dnevu dirkaškega vikenda dejal Martin.