Sobota prinaša prvi pravi izziv za dirkače: Kdo bo osvojil 'pole position'?

MotoGP - VN Tajske FOTO: VOYO

Marco Bezzecchi je bil prvo ime uvodnega dne nove dirkaške sezone. Oba petkova treninga je končal kot najhitrejši, dominiral pa je zlasti na popoldanskem, ki ga je po zaslugi novega rekorda steze končal skoraj pol sekunde pred vsemi. Po izvrstnih petkovih predstavah je nedvomno vložil kandidaturo tudi za zmago na sobotnih kvalifikacijah in sprinterski dirki.

Italijan pa se vloge favorita otepa, prepušča jo svojemu prvemu zasledovalcu, lanskemu prvaku Marcu Marquezu. "Prepričan sem, da je Marc še vedno glavni favorit, je zelo konkurenčen in v odločilnih trenutkih je vedno zraven. Mislim, da bo tudi v soboto in nedeljo zelo hiter," vztraja.

Marco Bezzecchi in Marc Marquez FOTO: Profimedia

Marquez pa se z njim ne strinja. Videti je, da po poškodbi rame še ne dirka s takšno lahkoto kot v lanski sezoni, kar priznava tudi sam in poudarja, da je Bezzecchi korak pred vsemi. "Moram se izboljšati, moram dodelati svoj stil dirkanja, še vedno ne dirkam samodejno, avtomatsko. Bomo videli, ali lahko jutri kaj napredujemo. Trenutno se zdi, da sta Aprilia in Marco Bezzecchi zares hitra tu. Mi pa moramo še naprej moramo delati, saj je Marco en korak pred vsemi," je dejal po petkovih treningih.

Prvi pravi odgovor na vprašanje, kdo se na tajski stezi znajde najbolje, bomo dobili že na sobotnih kvalifikacijah, ko časa za taktiziranje in varčevanje z močmi ne bo več. Še pred začetkom kvalifikacij bodo dirkači ob 4.10 opravili z zadnjim prostim treningom, boj za najboljši startni položaj, ki ga bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, pa se bo začel ob 4.50.

Dirkaški spored za VN Tajske FOTO: VOYO