MotoGP

Sobota v znamenju sprint dirke, bo Marquez izboljšal petkovo formo?

Mandalika, 03. 10. 2025 22.45 | Posodobljeno pred eno minuto

J.B.
Sobota na VN Indonezije prinaša kvalifikacije v vseh razredih, nato pa vrhunec – sprint dirko motoGP. Zanimivo bo videti, kako se bosta odrezala novopečeni prvak Marc Marquez in Francesco Bagnaia, ki v petek nista bila v ospredju. Prenos dogajanja na Kanalu A in VOYO.

MotoGP VN Indonezije.
MotoGP VN Indonezije. FOTO: 24ur.com

Dirkači bodo sobotni spored začeli že v nočnih urah po našem času. Vrhunec pa bo sprint dirka razreda motoGP, ki bo na sporedu ob 8.55. Prenašali jo bomo na VOYO in Kanalu A. 

Z najboljšim petkovim časom se je izkazal Marco Bezzecchi, ki pa ne skriva, da je trk z Jorgejem Martinom na VN Japonske pustil posledice, ki jih še vedno čuti. 

"Za nami je dober, a zahteven dan. Sploh popoldan so bile razmere res težke. Tudi fizično imam nekaj težav, nisem pričakoval, da me bo tako bolel hrbet. Po drugi strani pa je noga vse boljše, tako da se ne smem pritoževati," je Italijan razlagal po koncu petkovega sporeda. 

MotoGP VN Indonezije.
MotoGP VN Indonezije. FOTO: 24ur.com
