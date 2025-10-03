Sobota v znamenju sprint dirke, bo Marquez izboljšal petkovo formo?

Dirkači bodo sobotni spored začeli že v nočnih urah po našem času. Vrhunec pa bo sprint dirka razreda motoGP, ki bo na sporedu ob 8.55. Prenašali jo bomo na VOYO in Kanalu A.

Z najboljšim petkovim časom se je izkazal Marco Bezzecchi, ki pa ne skriva, da je trk z Jorgejem Martinom na VN Japonske pustil posledice, ki jih še vedno čuti.

"Za nami je dober, a zahteven dan. Sploh popoldan so bile razmere res težke. Tudi fizično imam nekaj težav, nisem pričakoval, da me bo tako bolel hrbet. Po drugi strani pa je noga vse boljše, tako da se ne smem pritoževati," je Italijan razlagal po koncu petkovega sporeda.