Slovenske tenisačice z 1:3 klonile proti Špankam

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenija je bila pred dvobojem v vlogi favoritinje, saj je igrala doma v kompletni postavi, medtem ko je Španija pripotovala v Portorož brez treh najboljših igralk. Slovenske tenisačice so po petkovem dnevu še ohranjale upe na uvrstitev med najboljših osem. Potem ko je Tamara Zidanšek morala dvoboj proti Kaitlin Quevedo zaradi poškodbe gležnja predati, je Veronika Erjavec premagala Leyre Romero in izenačila na 1:1. V soboto pa so Španke prevzele pobudo. Dvojica Veronika Erjavec/Nika Radišić je izgubila proti Alioni Bolsovi in Sari Sorribes Tormo s 4:6 in 3:6.

Španija je nato ob vodstvu z 2:1 potrebovala le še eno zmago. Dosegla jo je Kaitlin Quevedo, ki je Veroniko Erjavec premagala s 7:6 (4) in 6:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenija je leta 2023 igrala na zaključnem turnirju v Sevilli in tekmovanje po porazu proti Italiji končala v polfinalu.

Slovenke so bile po izpadu razumljivo kar precej razočarane. "Nesrečen splet okoliščin je ključno vplival na končen razplet. Ne moreš predvideti, da se bo najizkušenejša igralka, ki je bila odlično pripravljena, poškodovala že na prvi tekmi. To je vplivalo na celotno reprezentanco, vključno z našo prvo igralko Veroniko Erjavec, ki se je oba dneva znašla pod hudim psihičnim in fizičnim pritiskom, saj je morala odigrati kar tri zaporedne dvoboje. V petek nas je vrnila v igro, v dvojicah sta bili z Niko Radišić blizu, v zaključku tretjega dvoboja pa ji je enostavno zmanjkalo energije," je povedala kapetanka Maša Zec Peškirič.

Erjavec je bila po končnem porazu čustveno izpraznjena, slovenskim novinarjem je povedala: "Razočaranje je hudo. Imam občutek, da sem na cedilu pustila ogromno ljudi. Ni bilo enostavno odigrati treh dvobojev v tako kratkem času. Mislim, da sva v dvojicah dobro odigrali, imeli sva svoje možnosti, vendar se je tehtnica obrnila na stran tekmic, v zadnji partiji pa mi je zmanjkalo moči."

Zidanšek je reprezentanco z otečenim gležnjem spodbujala s klopi. "Prve zdravniške preiskave niso razkrile ničesar hujšega, tako da upam, da bom nazaj prej, kot sem sprva mislila. Prvič v karieri sem si tako hudo zvila gleženj. Res me je zelo bolelo," je povedala Zidanšek in zaključila: "Šport je sestavljen iz zmag in porazov. Seveda smo si želele zmagati, a novembra bomo imele novo priložnost in se je že veselimo."

Španija, petkratna zmagovalka tega tekmovanja in peta reprezentanca na svetovni lestvici, bo septembra nastopila na finalnem turnirju osmih najboljših reprezentanc na svetu. Slovenijo, ki je na 18. mestu razpredelnice, pa naslednji nastop v pokalu BJK čaka novembra za obstanek v svetovni skupini.

Kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King: