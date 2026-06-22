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MotoGP

Športni direktor Aprilie: Skrbi nas že od prvega prizorišča dalje

Brno, 22. 06. 2026 12.38 pred 4 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Massimo Rivola

Marco Bezzecchi si je z neprimernim obnašanjem na sobotnem sprintu prislužil kazen v obliki prepovedi dirkanja za VN Češke in s tem tekmecem v prvenstvu omogočil, da se mu še nekoliko bolj približajo v lovu na prvo mesto. To priložnost je od vseh najbolje izkoristil dirkač Ducatija Marc Marquez, ki je po vrnitvi po poškodbi slavil drugič zapored. Čeprav ima Španec na lestvici 40 točk zaostanka za Bezzecchijem, športni direktor Aprilie Massimo Rivola pravi, da so Marqueza kot grožnjo za naslov videli že od prve dirke.

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Za nami je deveti dirkaški vikend v razredu motoGP. Trenutno je v najboljši formi dirkač Ducatija Marc Marquez, ki je po operaciji rame dosegel drugo zaporedno zmago in tako od vseh dirkačev izkoristil mini krizo vodilnega v prvenstvu Marca Bezzecchija, ki je po ničli za veliko nagrado Madžarske tudi dirkaški vikend na češkem dirkališču v Brnu končal brez osvojene točke, za kar je kriv Italijan sam.

Potem ko je sobotni sprint končal v pesku, si je zaradi neprimernega obnašanja do enega izmed delavcev, ki je poskušal dvigniti Bezzecchijevo Aprilio, prislužil kazen prepovedi dirkanja na nedeljski dirki v Brnu. Slednji se je sicer naslednji dan takoj opravičil za svoje dejanje.

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Potem ko je starejši izmed bratov Marquez dosegel popolni izkupiček na Balaton Parku, si je s tretjim mestom na sprintu v Brnu in zmago na nedeljski dirki zaostanek za vodilnim Bezzecchijem zmanjšal na 40 točk in ga spravil pod še večji pritisk pred nadaljevanjem prvenstva. Da na Španca kot glavnega konkurenta gledajo že od prvega prizorišča dalje, je dejal tudi športni direktor Aprilie Massimo Rivola.

Športni direktor Aprilie Massimo Rivola.
Športni direktor Aprilie Massimo Rivola.
FOTO: Profimedia

"Kot prvo menim, da moramo paziti nase," je dejal izvršni direktor ekipe Aprilia, ko so ga vprašali o grožnji Marqueza. "Glede Marca Marqueza smo bili kot konkurenta za naslov zaskrbljeni že od prvega prizorišča dalje," je nadaljeval Rivola in hkrati čestital Marcu in moštvu Ducatija, ki po njegovem mnenju opravljajo izvrstno delo.

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Ali se bo Bezzecchiju po turbulentnem vikendu uspelo sestaviti in ohraniti mesto vodilnega v prvenstvu ter končati zmagoviti niz Marqueza? Odgovor na to vprašanje bomo izvedeli že ta konec tedna, ko se karavana seli na Nizozemsko, kjer bo tamkajšnjo veliko nagrado gostilo dirkališče v Assenu. Celotno dogajanje od petka do nedelje boste lahko kakor vedno spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

motogp massimo rivola brno aprilla

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22. 06. 2026 12.47
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