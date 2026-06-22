Športni direktor Aprilie: Skrbi nas že od prvega prizorišča dalje

Za nami je deveti dirkaški vikend v razredu motoGP. Trenutno je v najboljši formi dirkač Ducatija Marc Marquez, ki je po operaciji rame dosegel drugo zaporedno zmago in tako od vseh dirkačev izkoristil mini krizo vodilnega v prvenstvu Marca Bezzecchija, ki je po ničli za veliko nagrado Madžarske tudi dirkaški vikend na češkem dirkališču v Brnu končal brez osvojene točke, za kar je kriv Italijan sam.

Potem ko je sobotni sprint končal v pesku, si je zaradi neprimernega obnašanja do enega izmed delavcev, ki je poskušal dvigniti Bezzecchijevo Aprilio, prislužil kazen prepovedi dirkanja na nedeljski dirki v Brnu. Slednji se je sicer naslednji dan takoj opravičil za svoje dejanje.