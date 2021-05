Sprehod skozi 'paddock': vstopite z nami v skriti svet

Mi smo tokrat pogledali, kje in kako v dirkaškem vikendu domujejo dirkači in kdo ima najbolj bahav in razkošen bivalnik. Preverili smo, kje se zadržujejo člani moštev, kako izgledajo pogostitveni prostori posameznih ekip in koliko logistike je potrebne, da se celotni dirkaški paddock seli z dirke na dirko. Pred garažami smo se ustavili in pogledali, kako so zloščeni kamioni, ki prevažajo opremo in motocikle, in koliko opreme moštvo premakne vsak dirkaški vikend.

Z našo kamero smo se sprehodili skozi celotni dirkaški paddock in obdelali prav sleherni del tega, na nek način očem tako skritega prostora, ki pa je pravzaprav centralni del vsake dirke in dirkaškega vikenda. V času po oziroma med korono se je dirkaški paddock morda tudi nekoliko skrčil in je malo manj bahav, kot je bil v preteklih letih, zagotovo pa zaradi tega ni nič manj zanimiv in je, vsaj kar se ljubiteljev dirk tiče, vedno vreden ogleda.

Pridružite se nam na tokratnem sprehodu in si oglejte morda nekoliko drugačno Balanco, kot ste jih bili vajeni do sedaj.