Spremembe v razredu motoGP: dirkači skozi cilj zdaj tudi 'peš'

Na sestanku v Madridu so Carmeluin Carlosu Ezpeleti, predstavnikoma Dorne, družbo delali še preostali člani komisije velikih nagrad prvenstva MotoGP: Paul Duparcz Mednarodne motociklistične zveze (Fim), Takanao Cuboučiz zveze konstruktorjev (MSMA), predstavnik zveze ekip (Irta) Mike Trimby, tehnološki direktor Corrado Cecchinelli, direktor dirk Mike Webbin tehnični direktor Danny Aldridge.

Za naslednjo sezono motociklističnega prvenstva v razredih motoGP, moto2 in moto3 so se omenjeni odločili vpeljati kar nekaj sprememb, ki so jih označili za "velike". Tu je nekaj najbolj odmevnih.

Kljub padcu bo dosežek štel

Ena od omenjenih govori o prečkanju ciljne črte, saj je moral do sedaj dirkač črto prečkati v kontaktu s svojim motociklom. V primeru, da bi dirkač padel pred črto, so vodilni pri MotoGP odločili, da bodo uro ustavili v trenutku, ko bo črto prečkal dirkač s telesom in/ali katerim koli delom svojega motocikla.

Dirkači bodo zdaj lahko nemoteno dobili pomoč delavcev ob stezi, če jo bodo zaradi padca in vnovičnega zaganjanja pogonskega agregata potrebovali. Pravilo se nanaša na dogodke na in ob stezi ter na servisnih poteh, komisarji dirk pa bodo glede na posamezni dogodek ocenili, če dirkač še vedno "aktivno sodeluje" v dirki in se lahko vanjo spet vključi.

Brez 'hrumenja' v garažah

Kazni za prehitevanje ob rumeni zastavi ali katere koli druge kazni se morajo na armaturni plošči dirkačev pojaviti v treh krogih in ne več v petih, kot je veljalo do sedaj. Iz varnostnih razlogov pogonskega agregata dirkači ne bodo smeli zaganjati znotraj garaž, temveč zgolj na tako imenovanem "pit lanu", ki vodi iz boksov na dirkaško stezo.

Drugače bodo rangirali tudi najhitrejše kroge ob dirkaških koncih tedna, saj bodo beležili najhitrejše čase vseh časov na določenem dirkališču ("All Time Lap Record", najhitrejši krog v zgodovini dirkališča med prostimi treningi, ogrevanjem ali dirko) in najhitrejši krog v zgodovini med dirko, ki bo nosil ime "Best Race Lap". Dirkači naj bi imeli zdaj na voljo še več gum za dež (prej 11, zdaj 13). Skupno je zdaj na voljo šest sprednjih in sedem zadnjih različic gum.