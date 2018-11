Spremenjen je nedeljski dirkaški razpored za VN Malezije

Močno deževje je že v soboto povzročalo veliko težav organizatorjem, ki so morali kvalifikacije prestaviti za uro in pol. Nekaj podobnega se, kar se tiče vremena, obeta tudi v nedeljo. Zaradi slabe napovedi so se organizatorji odločili, da spremenijo urnik ogrevanj in dirk. Tako se bo ogrevanje v razredu moto3 začelo 40 minut čez polnoč, nato sledita razred moto2 in motoGP.

Podobno je pri razporeditvi nedeljskih dirk za VN Malezije v vseh treh razredih. Uvodna dirka razreda moto3 bo ob 3. uri zjutraj s prenosom na VOYO, ob 4.15 pa sledi prenos na Kanalu A, dirka razreda moto2 ob 4.20, na koncu pa ob 6. uri kot vrhunec še dirka razreda motoGP.