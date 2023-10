Zadnji prosti trening in kvalifikacije pred VN Avstralije

"Zadnjih nekaj dni je bilo znano, da je vremenska napoved za nedeljo precej slaba, toda želeli smo počakati do zadnjega. Zato smo se danes (v petek) odločili za te ukrepe, kajti sej veste, vreme tukaj na Phillip Islandu je precej nestabilno in se lahko hitro spremeni. Spomnimo se, kako je bilo tukaj pred štirimi leti (leta 2019 so sunki vetra do 60 kilometrov na uro s steze "odpihnili" Miguela Oliveiro in organizatorje prisilili v prekinitev). Trenutna napoved za nedeljo grozi s sunki do 80 kilometrov na uro, vse skupaj je precej podobno. Varnost dirkačev je najpomembnejša za vse, ravno tako vseh ostalih udeležencev in navijačev," so na izredni tiskovni konferenci povedali glavni organizatorji.