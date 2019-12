'Spričevala' za 2019: Marquezu 10, Rossiju pa le ocena 5

Številke so dovolj zgovorne. Marc Marquezje v tej sezoni blestel, osvojil je kar 420 točk, zmagal na kar 12 dirkah in bil neulovljiv, najbližji zasledovalec na lestvici Andrea Dovizioso je krepko zaostal (269 točk). Po koncu sezone so pri italijanskemu časniku Gazzetta dello Sport tudi ocenili dirkače razreda motoGP in najvišjo oceno je dobil Marquez (10)."Če obstaja popolna sezona, je bil Marc zelo blizu, da to uresniči: 12 zmag od 19 dirk in razen padca v Austinu, zaradi tehničnih težav Honde, nikoli slabši kot drugi. Smetana na torti je bila novica, da je brat Alex postal njegov Hondin moštveni kolega", so zapisali pri italijanskemu časniku.

Drugo najboljšo oceno je dobil mladi francoski dirkač Fabio Quartararo, ki je bil v zaključku zelo nevaren tekmec Marquezu, na lestvici ob koncu sezone sicer peti (192 točk). Dobil je oceno 9, zapisali pa so:"Manjkala mu je le zmaga, največkrat blizu je bil v Misanu in na Tajskem, največkrat je bil ovira Marquez, vendar Fabiov debut v razredu motoGP je bila sanjska sezone: eksploziven na suhi stezi (šestkrat pole) in sedemkrat stopničke. Leta 2020 bodo vse oči na njem, prav tako veliko pritiska."