Marc Marquez slavi na domačem terenu Bagnaie

S starta je povedel Francesco Bagnaia , ki je odlično potegnil s tretjega startnega položaja, Alex Marquez je bil drugi. Najboljši na kvalifikacijah Marc Marquez je imel na startu nekaj težav in zdrsnil v ozadje.

V prvem ovinku smo tudi grd trk med Bradom Binderjem in Johannom Zarcojem .

Marc Marquez pa je hitro nadoknadil zamujeno in že v prvem krogu približal vodilnima, pod pritiskom njegovega brata pa se je znašel vodilni Bagnaia. Vsi trije so se znašli v troboju, ki je pripadel Alexu Marquezu, mimo Bagnaie pa je prišel tudi Marc.

Brata Marquez sta uspela ubežati Bagnaii. Ko sta imela že skoraj sekundo prednosti, je Marc napadel dirkača na Gresinijevem ducatiju in švignil v vodstvo. Mlajši brat njegovega tempa ni mogel držati in osemkratni svetovni prvak je tako še osmič letos ciljno črto na sprinterski preizkušnji prečkal kot prvi.

Alex Marquez je sprint rutinirano sklenil na drugem mestu. Bagnaia mu je vmes sicer nekoliko približal, vendar mu Španec ni dovolil, da bi prišel višje kot do tretjega mesta.

"Ne vem, kako je prišlo do tega, toda napravo za znižanje zadka motocikla sem moral ponovno pripraviti. Toda pripravili smo odlično dirko in dobili sprintersko dirko, kar sploh ni bil naš glavni cilj, naš cilj je bil ne izgubiti preveč mest. Upam, da so italijanski navijači uživali v spektaklu, tale povratek je bil zares poseben," je povedal najboljši na sprintu.