Marc Marquez dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko, padec Martina

V mestni porodnišnici pregleduje ginekolog nosečnice in presenečen ugotovi, da bodo tri bodoče mamice, ki ležijo na sosednjih posteljah, rodile petega januarja. Ko se približa naslednji, četrti postelji, se hoče malo pošaliti in vpraša bodočo mamico: "Ali boste tudi vi rodili petega januarja?" Bodoča mamica se nasmehne in odgovori: "Ne, jaz pa nisem bila na tistem sindikalnem izletu!"