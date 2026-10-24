MotoGP
Zgodba se razvija
Marc Marquez dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko, padec Martina
Pred najboljšimi motociklisti je še sprint dirka na Phillip Islandu. Kvalifikacije so pripadle aktualnemu svetovnemu prvaku Marcu Marquezu, iz prve startne vrste sta v skrajšano dirko vstopila še Alex Marquez in Johann Zarco. Vse do osmega kroga smo spremljali izjemen boj za vodstvo med vodilnima v prvenstvu Martinom in starejšim Marquezom, nato pa je prvi ob koncu omenjenega kroga zdrsnil s steze...
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