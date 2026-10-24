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Zgodba se razvija

Marc Marquez dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko, padec Martina

Phillip Island, 24. 10. 2026 06.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Pred najboljšimi motociklisti je še sprint dirka na Phillip Islandu. Kvalifikacije so pripadle aktualnemu svetovnemu prvaku Marcu Marquezu, iz prve startne vrste sta v skrajšano dirko vstopila še Alex Marquez in Johann Zarco. Vse do osmega kroga smo spremljali izjemen boj za vodstvo med vodilnima v prvenstvu Martinom in starejšim Marquezom, nato pa je prvi ob koncu omenjenega kroga zdrsnil s steze...

MotoGP - VN Avstralije
MotoGP - VN Avstralije
FOTO: VOYO
Razpored dirk na VN Avstralije
Razpored dirk na VN Avstralije
FOTO: 24ur.com
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motogp vn avstralije kvalifikacije sprint phillip island marc marquez jorge martin

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