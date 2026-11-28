MotoGP - VN Valencije FOTO: VOYO

VN Valencie je zadnja preizkušnja letošnjega motociklističnega prvenstva razreda motoGP. Prvak je znan. Marc Marquez je v Portimauu zapečatil svoj osmi naslov med dirkaško elito. Pred rojaki bo navkljub predčasni osvojitvi laskavega naslova brez dvoma zelo motiviran, kar je dokazal z rekordom steze na drugem prostem treningu v petek.

Najhitrejši na uvodnem treningu je bil lanski zmagovalec v Valencii Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je za vsega deset tisočink sekunde ugnal prav Marqueza. Novopečeni svetovni prvak je tako že na prvi stezi pokazal, da se želi od navijačev posloviti v velikem slogu. Tretji čas je dosegel Raul Fernandez, ki je zaostal 0,112 sekunde.

Na drugem prostem treningu je starejši od bratov Marquez pokazal, da se poslavlja na vrhuncu. S časom 1:28.483 je postavil ne samo najboljši čas prostih treningov, ampak tudi nov rekord na stezi v Valencii. Drugi je bil vnovič zelo razpoloženi Marco Bezzecchi, tretji pa Ai Ogura. Najboljšo deseterico je za rep znova ujel drugi v skupnem seštevku Jorge Martin.