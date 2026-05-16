MotoGP

Sprint dirka: Martin ponovno končal v pesku, slavil Alex Marquez

Barcelona, 16. 05. 2026 16.27

Avtor:
M.D. R.S.
Alex Marquez

Sobotno dogajanje na VN Katalonije je vrhunec doživelo s sprint dirko. S prvega startnega položaja jo je začel Španec Pedro Acosta, ki jo je končal na drugem mestu za Alexom Marquezom. Tretji je bil Fabio Di Giannantonio, drugi v skupnem seštevku prvenstva MotoGP Jorge Martin pa je dirko končal v pesku. Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi je bil deveti.

V prvem krogu sta sprint dirko v pesku končala Brad Binder in Joan Mir. Odlično je začel Pedro Acosta, ki je ubranil vodilni položaj, za njim je Alex Marquez skočil na drugo mesto, Jorge Martin pa se je najprej povzpel do petega mesta, nato pa padel v tretjem krogu. Acosto je nato najprej prehitel Alex Marquez, potem pa še Raul Fernandez.

Štiri kroge pred koncem je Acosta vrnil udarec in prehitel Fernandeza. Fernandeza je nato dva kroga pred koncem na koncu ciljne ravnine napadel Fabio Di Giannantonio, ki se je povzpel na tretje mesto. Acosta se je do konca dirke zelo približal Marquezu, ampak na koncu je Alex zmagal z zgolj štirimi stotinkami prednosti.

"Med dirko sem se osredotočal nase in na svoj ritem. Na koncu sem imel težave s prednjo gumo, ker sem jo na začetku dirke nekoliko preveč obremenjeval. Pomembno je, da sem zmagal, zdaj pa se lahko že popolnoma osredotočim na nedeljsko dirko", je po osvojenem prvem mestu dejal mlajši izmed bratov Marquez.

"Moram biti vesel z izidom sprinta, nismo še na ravni Ducatija, da bi se med dirko lahko merili z njimi," je bil kratek in jedrnat po drugem mestu Acosta.

"Opravil sem delo, kakor sem ga moral," je po končanem dogajanju končal Di Giannantonio in dodal: "Zamočil sem v kvalifikacijah, zato je šesto startno mesto danes otežilo moje delo. Na koncu mi je zmanjkalo tudi nekaj krogov do višje uvrstitve, ampak jutri bom imel novo priložnost z več krogi," je še dodal Italijan, ki pred nedeljsko dirko deluje samozavestno.

Marco Bezzecchi je kljub slabšemu rezultatu ohranil mesto vodilnega v prvenstvu, slednjega bi lahko prehitel moštveni kolega Martin, ki pa je sprint končal z osvojeno ničlo s svojim že tretjim padcem v tem koncu tedna.

V nedeljo dirkače čaka še sklepno dejanje konca tedna – dirka za veliko nagrado Katalonije. S prenosom dirke razreda MotoGP začnemo ob 13.15, pred tem pa bomo pospremili še dirki v razredih moto3 in moto2. Najšibkejši razred bomo od 11.00 prenašali na VOYO, dirko srednjega razreda pa si boste lahko od 12.10 ogledali tudi na Kanalu A.

Razpored dirkaškega dogajanja za VN Katalonije.
motogp aprilia jorge martin marco bezzecchi

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Loptass
16. 05. 2026 16.18
Mladi Rossi (LM10), je približno toliko boljši od mladega Marqueza, kot je starejši Rossi boljši od starejšega Marqueza.
ESPRESSO
16. 05. 2026 16.09
Aprilia definitivno ni najboljši motor, kot to trdijo 93 šfuhtli....
dark Cat
16. 05. 2026 15.43
a je bežeči kj v sorodu s krtom???......kr naprej po zemlji rine
abc123df
16. 05. 2026 15.41
Če bi to naredil MM93 bi bil tako obrekovan in vse ostalo... Sedaj bo pa samo 1 podaljšan krog in to je to... Brezvezne so te kazni.
dark Cat
16. 05. 2026 15.44
Najvec dva podaljsana ....so akademci abonirani
IceMan..
16. 05. 2026 15.30
Motocikel VR46 zbil Binderja ki je posledično priletel še v Mira. Se vidi rossijeva šola itak. Forza Ducati.
abc123df
16. 05. 2026 15.42
Kak ni nerodno VR46 hodit po Barceloni... Kaj vse je počel do ljudi in voznikov
motorist_mb
16. 05. 2026 15.23
Ducati kot vedno 👏👏👏
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
