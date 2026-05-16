Sprint dirka: Martin ponovno končal v pesku, slavil Alex Marquez

Štiri kroge pred koncem je Acosta vrnil udarec in prehitel Fernandeza. Fernandeza je nato dva kroga pred koncem na koncu ciljne ravnine napadel Fabio Di Giannantonio , ki se je povzpel na tretje mesto. Acosta se je do konca dirke zelo približal Marquezu, ampak na koncu je Alex zmagal z zgolj štirimi stotinkami prednosti.

V prvem krogu sta sprint dirko v pesku končala Brad Binder in Joan Mir . Odlično je začel Pedro Acosta , ki je ubranil vodilni položaj, za njim je Alex Marquez skočil na drugo mesto, Jorge Martin pa se je najprej povzpel do petega mesta, nato pa padel v tretjem krogu. Acosto je nato najprej prehitel Alex Marquez, potem pa še Raul Fernandez .

"Med dirko sem se osredotočal nase in na svoj ritem. Na koncu sem imel težave s prednjo gumo, ker sem jo na začetku dirke nekoliko preveč obremenjeval. Pomembno je, da sem zmagal, zdaj pa se lahko že popolnoma osredotočim na nedeljsko dirko", je po osvojenem prvem mestu dejal mlajši izmed bratov Marquez.

"Moram biti vesel z izidom sprinta, nismo še na ravni Ducatija, da bi se med dirko lahko merili z njimi," je bil kratek in jedrnat po drugem mestu Acosta.

"Opravil sem delo, kakor sem ga moral," je po končanem dogajanju končal Di Giannantonio in dodal: "Zamočil sem v kvalifikacijah, zato je šesto startno mesto danes otežilo moje delo. Na koncu mi je zmanjkalo tudi nekaj krogov do višje uvrstitve, ampak jutri bom imel novo priložnost z več krogi," je še dodal Italijan, ki pred nedeljsko dirko deluje samozavestno.

Marco Bezzecchi je kljub slabšemu rezultatu ohranil mesto vodilnega v prvenstvu, slednjega bi lahko prehitel moštveni kolega Martin, ki pa je sprint končal z osvojeno ničlo s svojim že tretjim padcem v tem koncu tedna.

V nedeljo dirkače čaka še sklepno dejanje konca tedna – dirka za veliko nagrado Katalonije. S prenosom dirke razreda MotoGP začnemo ob 13.15, pred tem pa bomo pospremili še dirki v razredih moto3 in moto2. Najšibkejši razred bomo od 11.00 prenašali na VOYO, dirko srednjega razreda pa si boste lahko od 12.10 ogledali tudi na Kanalu A.